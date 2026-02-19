Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gigantikus fizetésemelés Liverpoolban? Szoboszlai a legjobbak közé kerülhet

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 17:35
LiverpoolPremier Leaguefizetés
Illusztris társaságba kerülhet a magyar klasszis. Szoboszlai Dominik a fizetésemelésével akár az angol élvonal ötödik legjobban kereső futballistája lehet.

Immáron hosszú hetek óta Szoboszlai Dominik jövője szolgáltatja a legfontosabb beszédtémát a Liverpool kapcsán. Néhány nappal ezelőtt még arra is komoly esély mutatkozott, hogy a középpályás nyáron Madridba költözhet, hiszen spanyol sajtóhírek szerint a Real minden követ megmozgatott, hogy megkaparintsa a játékost. Azonban a TeamTalk beszámolója alapján a futballista és a Liverpool már a mostani szezon vége előtt megállapodhat a közös folytatásról. A várható fizetés pedig új magasságokba repítené Szoboszlait.

Szoboszlai Dominik hamarosan a Premier League egyik legjobban fizetett játékosa lehet
Szoboszlai Dominik hamarosan a Premier League egyik legjobban fizetett játékosa lehet / Fotó: AFP

Szoboszlai fizetése az egekbe szökhet

A liverpooli hírekkel foglalkozó Rousing the Cop úgy tudja, a magyar klasszis bére két és félszeresére, azaz a jelenlegi heti 120 ezer fontról 300 ezerre (130 millió forint) emelkedne. Ezzel Szoboszlai egy rendkívül illusztris társaságban találná magát. A Capology szerződésadatbázisa alapján jelenleg mindössze hat játékos keres ennyit vagy ennél többet a Premier League-ben.

A Premier League legjobban kereső játékosai:

  1.  Erling Haaland (Manchester City): heti 525 ezer font
  2.  Mohamed Szalah (Liverpool): heti 400 ezer font
  3.  Casemiro (Manchester United): heti 350 ezer font
  4.  Virgil van Dijk (Liverpool): heti 350 ezer font
  5.  Bernardo Silva (Manchester City): heti 300 ezer font
  6.  Bruno Fernandes (Manchester United): heti 300 ezer font

Amennyiben a sajtóhírek valósak, Szoboszlai holtversenyben az angol élvonal ötödik legjobban fizetett futballistájává válhat. Említésre méltó, hogy a 300 ezres klub tagjai közül – Bruno Fernandes kivételével – valamennyien Bajnokok Ligája-győztesek, és Haalandot leszámítva mindannyian betöltötték a harmincat. Ez is jelzi, milyen ritka, hogy egy Szoboszlai korosztályába tartozó játékos ilyen fiatalon eljusson ebbe a bérkategóriába.

 

 

