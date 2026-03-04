Borzalmas tragédia: leszakadt a híd, öten meghaltak

Drámai mentőakció zajlott a spanyol tengerparton, miután összeomlott egy gyalogoshíd. A baleset következtében öten életüket vesztették, egy embert pedig még mindig keresnek.

Leszakadt a híd.

Fotó: POM POM / Shutterstock

Leszakadó híd okozta a tragédiát

A tragédia kedden történt az észak-spanyolországi Santander közelében, az El Bocal nevű sziklás strandnál. A kantabriai tengeri mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tengerparti sétányon álló, fából készült gyalogoshíd hirtelen beszakadt. Az összeomlás pillanatában több ember is a hídon tartózkodott. Amikor a szerkezet megadta magát, a rajta állók a tengerbe vagy a sziklákra zuhantak.

A mentőalakulatok azonnal a helyszínre siettek. A sérültek és eltűntek felkutatásában hajók és helikopterek is részt vettek. A kutatás még az esti órákban is folytatódott. Santander polgármestere, Gema Igual az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy a mentőcsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak. Egy embert kihűlés miatt kórházba kellett szállítani.

A beszámolók szerint az áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, akik mindannyian körülbelül húszévesek voltak. Két embert sikerült élve kimenteni a vízből, ám egyikük később a santanderi kórház intenzív osztályán belehalt sérüléseibe. Az Origo úgy tudja az eltűnt személyt hajókkal és helikopterekkel keresik.