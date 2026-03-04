Borzalmas tragédia: leszakadt a híd, öten meghaltak

Drámai mentőakció zajlott a spanyol tengerparton, miután összeomlott egy gyalogoshíd. A baleset következtében öten életüket vesztették, egy embert pedig még mindig keresnek.
A tragédia kedden történt az észak-spanyolországi Santander közelében, az El Bocal nevű sziklás strandnál. A kantabriai tengeri mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tengerparti sétányon álló, fából készült gyalogoshíd hirtelen beszakadt. Az összeomlás pillanatában több ember is a hídon tartózkodott. Amikor a szerkezet megadta magát, a rajta állók a tengerbe vagy a sziklákra zuhantak.
A mentőalakulatok azonnal a helyszínre siettek. A sérültek és eltűntek felkutatásában hajók és helikopterek is részt vettek. A kutatás még az esti órákban is folytatódott. Santander polgármestere, Gema Igual az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy a mentőcsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak. Egy embert kihűlés miatt kórházba kellett szállítani.
A beszámolók szerint az áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, akik mindannyian körülbelül húszévesek voltak. Két embert sikerült élve kimenteni a vízből, ám egyikük később a santanderi kórház intenzív osztályán belehalt sérüléseibe. Az Origo úgy tudja az eltűnt személyt hajókkal és helikopterekkel keresik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.