Ebben a perceben kaptuk a tragikus hírt: gyászol a magyar kézilabda, a sportág legendás alakja távozott

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 11:29
A csapat a közösségi oldalán jelentette be a tragikus hírt.
Életének 79. évében elhunyt Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott a Győri Audi ETO KC felnőtt csapata mellett masszőrként – számolt be a szomorú hírről a csapat a Facebook-oldalán. 

A női kézilabda csapat bejegyzése szerint  a család később gondoskodik a végső nyugalomra helyezéséről

Szomorú szívvel értesültünk róla, hogy Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott felnőtt csapatunk mellett masszőrként, életének 79. évében csendesen elhunyt. A család tájékoztatása szerint végső nyugalomra helyezéséről később gondoskodnak. Emlékét tisztelettel és hálával megőrizzük! Nyugodjon békében!

– írta a Győri Audi ETO KC a közösségi oldalán. 

A tények.hu szerint Ney Ferenc hosszú évtizedeken át volt a sikeres győri klub meghatározó háttérembere. Bár a Győri ETO 2016-ban hivatalosan elköszönt tőle, hivatásának ugyanakkor továbbra sem fordított hátat. A masszőri munkájával ugyanis mások mellett segítette a győri jégkorongozókat, de nemzetközi színtéren is bizonyította elhivatottságát.

 

