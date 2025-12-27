Ebben a perceben kaptuk a tragikus hírt: gyászol a magyar kézilabda, a sportág legendás alakja távozott

Életének 79. évében elhunyt Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott a Győri Audi ETO KC felnőtt csapata mellett masszőrként – számolt be a szomorú hírről a csapat a Facebook-oldalán.
A női kézilabda csapat bejegyzése szerint a család később gondoskodik a végső nyugalomra helyezéséről.
Szomorú szívvel értesültünk róla, hogy Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott felnőtt csapatunk mellett masszőrként, életének 79. évében csendesen elhunyt. A család tájékoztatása szerint végső nyugalomra helyezéséről később gondoskodnak. Emlékét tisztelettel és hálával megőrizzük! Nyugodjon békében!
– írta a Győri Audi ETO KC a közösségi oldalán.
A tények.hu szerint Ney Ferenc hosszú évtizedeken át volt a sikeres győri klub meghatározó háttérembere. Bár a Győri ETO 2016-ban hivatalosan elköszönt tőle, hivatásának ugyanakkor továbbra sem fordított hátat. A masszőri munkájával ugyanis mások mellett segítette a győri jégkorongozókat, de nemzetközi színtéren is bizonyította elhivatottságát.
