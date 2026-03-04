Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Sokkoló felvétel: letarolt egy kamiont a vonat, halálos áldozat és rengeteg sérült van

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 10:12 / FRISSÍTÉS: 2026. március 04. 10:20
érsekújvárvonat
Olyan hatalmas erővel csapódott a száguldó vonat a kamionba, hogy mindkét jármű kigyulladt.

Meghökkentő halálos balesetről készült videót tett közzé a Szlovák Köztársaság Rendőrség a Facebook-oldalán, melyen az látható, hogy Szlovákiában, Érsekújvár közelében egy vonat összeütközött egy kamionnal a vasúti átjáróban.

 

A közzétett felvétel szerint a kamion sofőrje a sínekre hajtott, amikor az előtte és mögötte lévő sorompók lezárultak, így a sínek közé szorult. Próbált tolatással kiszabadulni, de már késő volt, a nagy sebességgel érkező vonat belecsapódott a teherautóba.


Az ütközés akkora erejű volt, hogy a járművek kigyulladtak. A kamionsofőr a helyszínen életét vesztette, a vonaton 17-en utaztak, közülük 14 sérültet szállítottak kórházba.

A mozdonyvezetőt alkoholtesztnek vetették alá, amely negatív eredményt mutatott, a kamionsofőr alkoholfogyasztásának vizsgálata a boncolást követően történik meg.  A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen esetben azonnal ott kell hagyni a járművet, biztonságos távolságba menni, valamint ilyenkor a sorompók bátran áttörhetőek.

 

