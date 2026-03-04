Tömegkarambol az M5-ösön

Két kisteherautó és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya 35-ös kilométerszelvényénél, Inárcs térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A dabasi hivatásos tűzoltók megkezdték a forgalmi akadályt okozó járművek áramtalanítását. A közlekedés irányítás mellett halad az érintett pályaszakaszon a baleset miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.