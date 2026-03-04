Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Tömegkarambol az M5-ösön

autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 09:50
inárcsbaleset
Irányítás mellett halad a forgalom a főváros felé vezető irányban.

Két kisteherautó és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya 35-ös kilométerszelvényénél, Inárcs térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A dabasi hivatásos tűzoltók megkezdték a forgalmi akadályt okozó járművek áramtalanítását. A közlekedés irányítás mellett halad az érintett pályaszakaszon a baleset miatt.

