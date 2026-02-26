„Büszkén felvállaljuk, amilyenek vagyunk” – Annamari és Attila betegségeikkel együtt találtak egymásra

A rendezvény, – amelyet Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó szervezett – nemcsak egy tárlat volt, hanem ünnep: a méltóság, az önállóság és a művészet ünnepe. Az első sorban ott ült Tóth Attila, a fiatal szájjal festő alkotó, akinek élettörténete önmagában is példázza mindazt, amiről az este szólt. Így történik a szerelem a szájjal és lábbal festők között!

Szerelem és kreativitás a szájjal és lábbal festők között (Fotó: Bors)

„A szerelem engedi, hogy az legyek, aki vagyok” – Annamari és Attila elképesztő párosa

Tóth Attila 35 éves. Veleszületett fejlődési rendellenességgel és súlyos szívbetegséggel jött a világra. Élete első hat évét intézetben töltötte, majd Krániczné Tóth Dóra, – aki dongakézzel és dongalábbal él – és férje örökbe fogadták. Újpesten, szerető családban nőtt fel, ahol nem a probléma és a betegség, hanem a lehetőségek és a pozitivitás kerültek fókuszba.

Attila sikeresen leérettségizett, informatika szakirányú végzettséget szerzett, majd rendszergazda képesítést kapott. Ma is aktívan dolgozik: egy marketingcég partnercége alkalmazza. Önálló, dolgozó, adófizető állampolgár.

A sport a mindennapjai része. Tíz éven át paraúszó volt, ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett. Tizenegy éve paraasztaliteniszezik, egyre jobb eredményekkel. 2013 óta a Szájjal és Lábbal Festő Művészek Nemzetközi Egyesületének (VDMFK) ösztöndíjasa, alkotásai pedig egyre kiforrottabb, karakteresebb világot tükröznek.

Amikor valaki a kezéről kérdezi, nyugodtan felel: „Veleszületett fejlődési rendellenesség.” Nincs benne magyarázkodás, nincs keserűség, nem szégyelli. Egyszerű tényként kezeli azt, amit mások talán sajnálkozva figyelnének.

Attila tehát nem a korlátairól ismert. Kocsit vezet, dolgozik, sportol és szájjal fest. Stabil párkapcsolatban él, méghozzá nem is akármilyen lánnyal: Annamarival, aki első pillantásra teljesen egészségesnek tűnik. Kevesen gondolnák, hogy agyvérzéssel született, amelynek ma már csupán enyhe maradványtünete, egy alig észrevehető bicegés látható rajta.

A Mozgásjavító intézményben ismerkedtünk meg egy éve, és már együtt is élünk. Nagyon szeretem Attilát, és örülök, hogy vagyunk egymásnak

– meséli mosolyogva.

Úgy gondolom, nem akadály a keze. És hát én is egy kicsit bicegek. De nem ez határozza meg az embert, hanem az, amilyen a természete. Fontos, hogy külsőséges korlátainkat eldobjuk, és büszkén felvállaljuk, amilyenek vagyunk. Így lehet igazán teljes életet élni

– meséli a harminc éves lány, akinek csak enyhe bicegésén látszik a születéskori agyvérzés maradvány tünete.