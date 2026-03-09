Halálos baleset az M3-ason: az egész sportvilág gyászolja a fiatal jégkorongozót

A halálos baleset az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt pénteken (március 6.) éjjel; az újpesti csapat fiatal jégkorongosa, B. Barna ritka és különleges Mitsubishi Lancer Evo-jával hajtott a pálya bevezetőjén, mellette édesapja, Sándor utazott. A sportoló azonban egyik pillanatban letért az útról, majd a zajvédő falnak és a szalagkorlátnak csapódott. Esélye sem volt a túlélésre, Barna azonnal meghalt, míg édesapját súlyos állapotban szállították kórházba.

A fiatal jégkorongost az egész sportvilág gyászolja. Édesapja jelenleg is kórházban fekszik

Apjával utazott a fiatal jégkorongos

A tragédia nyomai még hétvégén is látszódtak az M3-ason: a törmelékek darabjai és a megrongált szalagkorlát emlékeztet a végzetes balesetre. Aznap többen is elhaladtak a tragédia színhelye mellett, a szemtanúk szerint az autót vezető Barnának esélye sem volt; a szalagkorlát valósággal felnyársalta a kocsit, méghozzá a vezetői oldalon. A mentősök, bár gyorsan kiértek a helyszínre, már nem tudták megmegmenteni, édesapjával is többszörös sérülésekkel rohantak a kórházba.

Többen úgy értesültek, hogy apa és fia éppen egy autós találkozóról tartott haza a baleset előtt. Nem csoda, a fiatal ugyanis rajongott a különleges kocsiért, gyakorta posztolt róla a közösségi oldalain. Lapunk úgy tudja, hogy az sem volt ritka, hogy Sándor és Barna együtt utaztak; apa és fia remek kapcsolatot ápoltak a kezdetektől, rengeteg időt töltöttek együtt, mindketten rajongtak a hokiért és az autó-motor sportért.

A férfi maga is jégkorongozott egy újpesti csapatban, fia meccseire pedig kivétel nélkül elment, minden egyes mérkőzésen a pálya mellől biztatta Barnát.

Gyertyát gyújt érte a csapat

A tehetséges fiatal korábban a Budapesti Jégkorong Akadémia tagja volt, ezután igazolt tavaly az Újpesti Jégkorong Akadémiához, ahol az U21-es csapatban játszott. Úgy tudjuk, hogy a fiatal jó viszonyt ápolt volt és jelenlegi csapatával és csapattársaival is, nem volt olyan, aki ne kedvelte volna Barnát. Most mindenki a fiatal tehetségtől búcsúzik:

- Tegnap este óta csak a döbbenet van. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Akadémiánk egykori játékosa. Korábbi csapattársaival, edzőivel, a stábtagokkal, és mindenkivel aki szerette, ezúton is szeretnénk kifejezni őszinte részvétünket a felfoghatatlan veszteségért családjának, szeretteinek és mostani csapattársainak, klubjának. Osztozunk fájdalmatokban. Isten nyugtasson békében, Borsi - köszönt el tőle korábbi csapata. Mostani klubja is szívszorító szavakkal búcsúzott tőle: