Halálos baleset az M3-ason: az egész sportvilág gyászolja a fiatal jégkorongozót

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:30
Gyászolja a sportvilág a brutális autóbalesetben elhunyt fiatal hokijátékost, Borsos Barnát. A halálos baleset az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt; az újpesti csapat jégkorongosa édesapjával ment a bevezetőn, amikor letért az útról és a zajvédőnek csapódott.

A halálos baleset az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt pénteken (március 6.) éjjel; az újpesti csapat fiatal jégkorongosa, B. Barna ritka és különleges Mitsubishi Lancer Evo-jával hajtott a pálya bevezetőjén, mellette édesapja, Sándor utazott. A sportoló azonban egyik pillanatban letért az útról, majd a zajvédő falnak és a szalagkorlátnak csapódott. Esélye sem volt a túlélésre, Barna azonnal meghalt, míg édesapját súlyos állapotban szállították kórházba. 

jégkorongos, hoki, halálos baleset, M3
A fiatal jégkorongost az egész sportvilág gyászolja. Édesapja jelenleg is kórházban fekszik
Fotó: 123RF

Apjával utazott a fiatal jégkorongos

A tragédia nyomai még hétvégén is látszódtak az M3-ason: a törmelékek darabjai és a megrongált szalagkorlát emlékeztet a végzetes balesetre. Aznap többen is elhaladtak a tragédia színhelye mellett, a szemtanúk szerint az autót vezető Barnának esélye sem volt; a szalagkorlát valósággal felnyársalta a kocsit, méghozzá a vezetői oldalon. A mentősök, bár gyorsan kiértek a helyszínre, már nem tudták megmegmenteni, édesapjával is többszörös sérülésekkel rohantak a kórházba.

Többen úgy értesültek, hogy apa és fia éppen egy autós találkozóról tartott haza a baleset előtt. Nem csoda, a fiatal ugyanis rajongott a különleges kocsiért, gyakorta posztolt róla a közösségi oldalain. Lapunk úgy tudja, hogy az sem volt ritka, hogy Sándor és Barna együtt utaztak; apa és fia remek kapcsolatot ápoltak a kezdetektől, rengeteg időt töltöttek együtt, mindketten rajongtak a hokiért és az autó-motor sportért. 

A férfi maga is jégkorongozott egy újpesti csapatban, fia meccseire pedig kivétel nélkül elment, minden egyes mérkőzésen a pálya mellől biztatta Barnát.

Gyertyát gyújt érte a csapat

A tehetséges fiatal korábban a Budapesti Jégkorong Akadémia tagja volt, ezután igazolt tavaly az Újpesti Jégkorong Akadémiához, ahol az U21-es csapatban játszott. Úgy tudjuk, hogy a fiatal jó viszonyt ápolt volt és jelenlegi csapatával és csapattársaival is, nem volt olyan, aki ne kedvelte volna Barnát. Most mindenki a fiatal tehetségtől búcsúzik: 

- Tegnap este óta csak a döbbenet van.  Tragikus hirtelenséggel elhunyt Akadémiánk egykori játékosa. Korábbi csapattársaival, edzőivel, a stábtagokkal, és mindenkivel aki szerette, ezúton is szeretnénk kifejezni őszinte részvétünket a felfoghatatlan veszteségért családjának, szeretteinek és mostani csapattársainak, klubjának. Osztozunk fájdalmatokban. Isten nyugtasson békében, Borsi - köszönt el tőle korábbi csapata. Mostani klubja is szívszorító szavakkal búcsúzott tőle: 

- Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik - írta az UTE.

Összetörtek a csapattársak, barátok

Csapattársai, barátai és ismerősei is összetörten emlékeztek rá:

Drága testvérem, nyugodj békében. Te voltál az, aki a jelenlétével mosolyt csalt az arcomra. Soha nem feledlek!

 - írta egyikük. Mint egy másikuk szerint, Barna mindig jókedvre derítette csapattársait:

Nem volt olyan nap, hogy rossz hangulatban távoztam volna az akadémiáról, amikor te ott voltál mellettem

 - írta.

Velünk vagy, voltál, leszel. Sosem feledünk, testvér 

- fűzte hozzá eg gyászoló.

A Mitsubishi Lancer Evolutiont, avagy az Evo-t 1992 és 2016 között gyártotta le a japán cég, összesen tíz változata volt. A kocsit a ralliversenyek ihlették, mindegyik konstrukció sportos, nagy teljesítményű szedán, amit gyakorta használtak ralliversenyeken is. Úgy tudjuk, hogy Barna a kilences számú Evo-val hajtott, amit az egyik legkiválóbbnak tartanak a sorozatból. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
