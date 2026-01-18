Szerbia sok volt, veszélyben az elődöntő a vízilabda-Eb-n

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 21:55
Csak a meccs eleje sikerült nagyon jól. A hazai szerbek 15-14-re nyertek a magyarok ellen a vízilabda-Eb-n, kedden Spanyolországgal szemben az elődöntő a tét.

Legkeményebb riválisa ellen készült vasárnap a férfi vízilabda-Eb-n hibátlan magyar válogatott. A házigazda szerbek 10 olimpiai bajnokkal álltak fel ellenünk, ráadásul azzal a tudattal, hogy hazai meccset még sosem veszítettek el a kontinenstornákon. Most remekül kezdett Varga Zsolt együttese, 3-0-ra, s 4-1-re is vezettünk, aztán megérkeztek a szerbek a meccsbe, s az első negyed végére ki is egyenlítettek.

A folytatásban  egy ideig tartottuk a lépést a hazaiakkal, a harmadik negyedre már komoly különbség alakult ki Szerbia javára. Az utolsó játékrész 13-8-as állásról kezdődött. A záró negyed egyértelműen a miénk volt, az utolsó percben is a döntetlenért harcoltunk, a vége azonban 15-14 lett a hazaiak javára.

Így folytatódik a vízilabda-Eb

A Szerbia-Magyarország meccs után Varga Zsolt együttese kedden a világbajnok spanyolok ellen zárja a középdöntőt. Az elődöntős szerepléshez mindenképpen nyernünk kell vagy rendes játékidőben, vagy döntetlen után ötméterespárbajban.

 

