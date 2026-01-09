„A magyar válogatottól mindig döntőt várnak" - Faragó Tamás nagy reményekkel tekint az Eb elé

Mint mindig, ezúttal is tisztán látja a sportág erőviszonyait Faragó Tamás a szombaton kezdődő belgrádi férfi vízilabda Eb előtt. 1976 olimpiai aranyérmes klasszisa nem beszélt mellé, amikor előzetesen az ötödik helyre rangsorolta válogatottunkat. A sportág legendája, a magyar szövetség elnökségi tagja leszögezte a Borsnak: az öreg kontinensen a spanyolok a legjobbak, őket Görögország, Szerbia és Horvátország követi.

Faragó Tamás szokás szerint jó eredményt vár az vízilabda Eb-n / Fotó: Pozsonyi Zita

És akkor jönnek a mieink, akik szövetségi kapitánya, Varga Zsolt különleges helyzetet él meg. Egyrészt jó eredményt várunk tőle, ugyanakkor az elnökség előírta, hogy alakítson ki a 2028-as Los Angeles-i olimpiára egy szinte teljesen új válogatottat. Olyat, amelyikben a ma még talán nem annyira ismert ifjak játsszák majd a főszerepet

– közölte Faragó.

Középdöntő az alapvető cél a vízilabda Eb-n

A szombaton rajtoló belgrádi vízilabda Eb-n (Franciaország-Magyarország, 15.15, TV: m4 Sport) Manhercz Krisztán és Vogel Soma a két alappillér, akikre válogatottunk épül. Az olimpiai aranyérmes tippje szerint a franciákkal és Montenegróval lépünk tovább az első három helyen, majd a középdöntőben a szerb és spanyol válogatott mellett Hollandia jöhet szembe velünk az úton.

Nem egyszerű jövő, de a többiek számára sem lesz az. Alapszabály: egy magyar férfi válogatottól mindig elvárják, hogy döntőbe jusson, és ha már ott van, akár nyerjen is. Varga Zsolt a tavalyi szingapúri vb-ezüstérmes együttesének dirigál, de majd csak két hét után eshet szó arról, hogy jól végezte-e belgrádi feladatát

– vonta le a konzekvenciát Faragó.