„Általában nagyon izgulok" - kulisszatitkokat árult el a Fradi kapusa

A magyar férfi vízilabda-válogatott pénteken 18 órától (tv: M4 Sport) Hollandiával találkozik a Belgrade Arenában. Minden bizonnyal Vogel Soma védi majd a csapat kapuját, aki a Málta elleni harmadik csoportmeccsen kapott először szerepet az Eb-n, mert kisebb szemsérülése miatt az első két találkozón még nem védett. A Ferencváros háromszoros Bajnokok Ligája-győztes pólósa némi kulisszatitkot is elárult arról, hogy miként viselte a partvonalon kívül a mérkőzéseket.
Jó élmény volt annak ellenére, hogy nem szeretem a partról nézni a meccseket, mert általában nagyon izgulok. Málta ellen az első két negyedben még kicsit szoktam a közeget, a medencét, kerestem a helyemet, de a második félidőre szerencsére automatikussá vált a dolog
- fogalmazott az olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok kapus.
Vasárnap a házigazda, olimpiai bajnok szerbek, kedden a címvédő és világbajnok spanyolok következnek. A középdöntős csoportból az első kettő jut a négy közé, a papírforma alapján pedig a magyar-szerb-spanyol hármasból kerülnek ki az elődöntősök.
