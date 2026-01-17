Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lékai Máté sem maradt csendben a búcsú pillanatában, ezt tette kézilabda-Eb előtt

lékai máté
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 16:30
ebmagyar válogatott
Kiderült, mit tett a Fradi búcsúzó klasszisa, Lékai Máté. A magyar válogatott nagyon sima győzelemmel kezdte a kézilabda-Eb-t.

Egy percig sem volt kérdéses, a magyar válogatott sima győzelemmel kezdte a férfi kézilabda-Eb-t. Chema Rodriguez együttese 29-21-re verte Lengyelországot, ezzel hatalmas lépést tett a középdöntő felé. A siker azért is fényes, mert a csapattól több alapember is elbúcsúzott, többen pedig sérülés miatt hagyják ki a tornát.

Győztes rajt a kézilabda-Eb-n
Győztes rajt a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

Az egyik nagy hiányzó Lékai Máté, a Ferencváros klasszisa tavaly ősszel jelentette be, befejezi karrierjét a válogatottban. Őt Ancsin Gáborral és Balogh Zsolttal együtt egy hete búcsúztatta a szövetség. A lengyelek elleni meccs után a válogatott átlövője, Bodó Richárd elmondta, mivel búcsúzott tőle Lékai.

Mindig azt mondta, hogy imádott velem játszani, és én is nagyon szerettem vele együtt lenni a pályán. Most, amikor Győrben elbúcsúztattuk őket, odajött hozzám, és azt mondta: tudod, Ricsi, ha elindulsz, téged nem fog meg senki. Ez bennem maradt, és próbáltam élni a bizalommal, amit kaptam.

– felidézi az Origo a Szeged balátlövőjét, aki öt gólt szerzett a lengyelek.

Így folytatódik a kézilabda-Eb

A Magyarország-Lengyelország nyitány után magyar válogatott vasárnap az olaszok ellen folytatja az Európa-bajnokságot. Amennyiben nyerünk, s Izland is veri a lengyeleket, akkor biztosan ott leszünk a középdöntőben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu