Lékai Máté sem maradt csendben a búcsú pillanatában, ezt tette kézilabda-Eb előtt

Egy percig sem volt kérdéses, a magyar válogatott sima győzelemmel kezdte a férfi kézilabda-Eb-t. Chema Rodriguez együttese 29-21-re verte Lengyelországot, ezzel hatalmas lépést tett a középdöntő felé. A siker azért is fényes, mert a csapattól több alapember is elbúcsúzott, többen pedig sérülés miatt hagyják ki a tornát.

Győztes rajt a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

Az egyik nagy hiányzó Lékai Máté, a Ferencváros klasszisa tavaly ősszel jelentette be, befejezi karrierjét a válogatottban. Őt Ancsin Gáborral és Balogh Zsolttal együtt egy hete búcsúztatta a szövetség. A lengyelek elleni meccs után a válogatott átlövője, Bodó Richárd elmondta, mivel búcsúzott tőle Lékai.

Mindig azt mondta, hogy imádott velem játszani, és én is nagyon szerettem vele együtt lenni a pályán. Most, amikor Győrben elbúcsúztattuk őket, odajött hozzám, és azt mondta: tudod, Ricsi, ha elindulsz, téged nem fog meg senki. Ez bennem maradt, és próbáltam élni a bizalommal, amit kaptam.

– felidézi az Origo a Szeged balátlövőjét, aki öt gólt szerzett a lengyelek.

Így folytatódik a kézilabda-Eb

A Magyarország-Lengyelország nyitány után magyar válogatott vasárnap az olaszok ellen folytatja az Európa-bajnokságot. Amennyiben nyerünk, s Izland is veri a lengyeleket, akkor biztosan ott leszünk a középdöntőben.