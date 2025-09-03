"Nagy veszteség érte a válogatottat" – Lékai Máté bejelentését emésztgeti a kapitány

Noha Lékai Máté pályafutása véget ér a válogatottban, a kézilabda iránti szeretete és tisztelete örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kíséri és támogatja a magyar kézilabda jövőjét, mert hisz abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak. Chema Rodriguez szövetségi kapitány egyelőre emésztgeti Lékai döntését.

Lékai Máté elbúcsúzott a válogatottól Fotó: Nemzeti Sport

Rodrigez Lékai Mátéról: Tudom, hogy sokat vívódott!

Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt. Nekem egészen speciális a viszonyom Mátéval, Veszprémben játékostársak, sőt, poszttársak voltunk, a válogatottban a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt, de emberileg is nagyon sajnálom, hogy egy jó barátom búcsút mond a csapatnak. A döntését megbeszélte velem, és tudom, sokat vívódott, de ugyanakkor megértem és elfogadom. Nagy űrt hagy maga után, de számunkra és utódjai számára egyben motivációt is jelent, hogy bebizonyítsuk: folyamatosan eredményesek tudunk lenni! Sok sikert kívánok neki a Ferencvárosban és a kézilabdán kívül is!

– mondta Rodriguez.

Lékai Máté 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban: két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket.