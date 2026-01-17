Magabiztos győzelemmel kezdte a 2026-os dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata 29-21-es eredménnyel zárta a Magyarország-Lengyelország mérkőzést.

Az eredmény miatt nem, csak Rosta Miklósért lehetett aggódni a Magyarország-Lengyelország meccsen Fotó: Hegedüs Róbert

Magyarország-Lengyelország: Ütötték-vágták a mieinket

Az eredmény miatt nem nagyon kellett aggódni, a második félidő elején viszont egy emberként kaptak a szívükhöz a magyar szurkolók, amikor Rosta Miklós egy nagyon csúnya szabálytalanságot szenvedett el. A beállót a lengyel Jankowski nyomta orrba, amiért a játékvezetők fel is mutatták a piros lapot.

Keményen védekeztek, ütöttek-vágtak. De számítottunk erre. Ismertük a két belső védőjüket, készültünk erre

– fogalmazott a mérkőzést követően Rosta Miklós, akinek szerencsére nem esett komolyabb baja. Az elszenvedett szabálytalanságáról azt mondta:

Az ilyen benne van, a szankció is meg lett érte

A magyar beálló a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, a védekezésük nagyon jól működött, Palasics Kristóf pedig szenzációsan védett a kapuban.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány úgy fogalmazott, egy nagyon nehéz találkozón vannak túl, amire nem volt könnyű felkészülni.

A srácok fantasztikusak voltak, elképesztő volt a védekezésünk, mindenki harcolt, küzdött, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült

– tette hozzá a szakember.