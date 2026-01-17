Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ütöttek-vágtak minket” – nem kertelt a magyar válogatott orrba vert játékosa

kézilabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 05:45
Európa-bajnokságMagyarországLengyelország
Győzelemmel vette az első akadályt az Eb-n a kézilabda-válogatott. Az eredmény miatt nem, csak Rosta Miklósért lehetett aggódni a Magyarország-Lengyelország meccsen.
B.
A szerző cikkei

Magabiztos győzelemmel kezdte a 2026-os dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata 29-21-es eredménnyel zárta a Magyarország-Lengyelország mérkőzést.

Magyarország-Lengyelország: Rosta Miklós
Az eredmény miatt nem, csak Rosta Miklósért lehetett aggódni a Magyarország-Lengyelország meccsen Fotó: Hegedüs Róbert

Magyarország-Lengyelország: Ütötték-vágták a mieinket

Az eredmény miatt nem nagyon kellett aggódni, a második félidő elején viszont egy emberként kaptak a szívükhöz a magyar szurkolók, amikor Rosta Miklós egy nagyon csúnya szabálytalanságot szenvedett el. A beállót a lengyel Jankowski nyomta orrba, amiért a játékvezetők fel is mutatták a piros lapot.

Keményen védekeztek, ütöttek-vágtak. De számítottunk erre. Ismertük a két belső védőjüket, készültünk erre

– fogalmazott a mérkőzést követően Rosta Miklós, akinek szerencsére nem esett komolyabb baja. Az elszenvedett szabálytalanságáról azt mondta:

Az ilyen benne van, a szankció is meg lett érte

A magyar beálló a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, a védekezésük nagyon jól működött, Palasics Kristóf pedig szenzációsan védett a kapuban.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány úgy fogalmazott, egy nagyon nehéz találkozón vannak túl, amire nem volt könnyű felkészülni.

A srácok fantasztikusak voltak, elképesztő volt a védekezésünk, mindenki harcolt, küzdött, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült

– tette hozzá a szakember.

A magyar válogatott vasárnap 20 óra 30 perckor Olaszország ellen (tv: M4 Sport) folytatja az Európa-bajnokságot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu