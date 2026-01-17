Magabiztos győzelemmel kezdte a 2026-os dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata 29-21-es eredménnyel zárta a Magyarország-Lengyelország mérkőzést.
Az eredmény miatt nem nagyon kellett aggódni, a második félidő elején viszont egy emberként kaptak a szívükhöz a magyar szurkolók, amikor Rosta Miklós egy nagyon csúnya szabálytalanságot szenvedett el. A beállót a lengyel Jankowski nyomta orrba, amiért a játékvezetők fel is mutatták a piros lapot.
Keményen védekeztek, ütöttek-vágtak. De számítottunk erre. Ismertük a két belső védőjüket, készültünk erre
– fogalmazott a mérkőzést követően Rosta Miklós, akinek szerencsére nem esett komolyabb baja. Az elszenvedett szabálytalanságáról azt mondta:
Az ilyen benne van, a szankció is meg lett érte
A magyar beálló a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, a védekezésük nagyon jól működött, Palasics Kristóf pedig szenzációsan védett a kapuban.
Chema Rodríguez szövetségi kapitány úgy fogalmazott, egy nagyon nehéz találkozón vannak túl, amire nem volt könnyű felkészülni.
A srácok fantasztikusak voltak, elképesztő volt a védekezésünk, mindenki harcolt, küzdött, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült
– tette hozzá a szakember.
A magyar válogatott vasárnap 20 óra 30 perckor Olaszország ellen (tv: M4 Sport) folytatja az Európa-bajnokságot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.