"Örökre mosolygós óriás maradsz" - egykori barátja szívszaggató sorokkal búcsúzik Dudás Mikitől

A világbajnok kajakozó, Dudás Miki holttestére hétfőn találtak rá a lakásában, ügyében halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. Az olimpiai aranyérmes kenus, Vajda Attila a Facebook-oldalán megható szavakkal búcsúzott az egykori pályatárstól.

Dudás Miki halála az egész országot megrázta / Fotó: Tumbász Hédi

Vajda Attila is elbúcsúzott Dudás Mikitől

Drága Miki! Nekem örökre ez a mosolygós óriás maradsz! Ég veled, vigyázzanak rád az angyalok!

Pulai Imre is megtörten nyilatkozott lapunknak, szerinte Miki mindig jó ember volt, de az életében rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie.

Jó emberként ismertem meg. Nem mondanám, hogy lobbanékony lett volna. Inkább az volt jellemző rá, hogy kiállt magáért, ezt mindenki tudta róla. Ha úgy éreztem, hogy valamit nem jól csinál, vagy túl messzire megy, akkor megmondtam neki. Nagyon fiatalon ment el, még legalább ötven év állt előtte. Miki egy jólelkű, nyugodt srác volt, aki ha valamit igazán akart, azt mindig elérte

- mondta egykori barátja, majd hozzátette, Miki könyvet akart írni a pályafutásáról és a doppingügyéről.

Könyvet akart írni az egész pályafutásáról. Arról, hogy őt belerángatták a doppingügybe. Neveket nem akart leírni, vagy legalábbis nem tudom, hogyan képzelte el – ezt mondta nekem is. Sokan tudtak a botrányáról, csak nem nagyon beszéltek róla. Pedig szép lett volna, ha mindezt megírják. Akik ebben benne voltak, azok azért rendesen megizzadtak volna.