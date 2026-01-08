Mindenről kitálalt volna halála előtt Dudás Miki

A világbajnok kajakozó, Dudás Miki holttestére hétfőn találtak rá a lakásában, ügyében halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. Egykori pályatársa és barátja, az olimpiai bajnok kenus, Pulai Imre a Borsnak elmondta: halála előtt életrajzi könyvet írt, és hatalmas céljai voltak, amiket szeretett volna elérni.
Dudás Miki a 2013-as, duisburgi világbajnokságon bronzérmet nyert K1 4x200 méteren, egy évvel később pedig pályafutása legnagyobb sikerét érte el: a 2014-es moszkvai világbajnokságról aranyéremmel tért haza. Karrierje azonban ezt követően megtört. 2016 áprilisában nyilvánosságra került, hogy a 2015-ös Európa Játékokon leadott doppingmintáját újravizsgálták, és tiltott hormonkészítmény mutatták ki szervezetében. A Magyar Antidopping-csoport 2016 szeptemberben 34 hónapos eltiltást szabott ki rá, amely a mintavétel időpontjától számítódott. Barátja, Pulai Imre szerint Dudás mindent elmondott volna, a saját könyvében, az „Őszintén a doppingról” című kötetben mesélt volna őszintén a történtekről.
Könyvet akart írni az egész pályafutásáról. Arról, hogy őt belerángatták a doppingügybe. Neveket nem akart leírni, vagy legalábbis nem tudom, hogyan képzelte el – ezt mondta nekem is. Sokan tudtak a botrányáról, csak nem nagyon beszéltek róla. Pedig szép lett volna, ha mindezt megírják. Akik ebben benne voltak, azok azért rendesen megizzadtak volna
- mondta Pulai, majd hozzátette:
Egy versenyző magától nem találja ki, hogy doppingolni fog. Nekem soha nem fordult meg a fejemben. Mindig van valaki a háttérben – egy edző vagy valaki más –, aki ebbe beleviszi. Egy fiatal sportoló ezt nem magától csinálja.
Ahogy lapunk korábban megírta, Pulai Imre esélyt adott Dudás Mikinek visszatérni a kajak-kenuhoz. Szerinte Miki mindig is edzőként képzelte el a jövőjét, és amikor megkapta erre a lehetőséget, szemmel láthatóan nagyon boldog volt.
Fokozatosan visszatértünk volna az edzésbe és mi készek voltunk megadni neki a lehetőséget, hogy újra közel kerüljön a sporthoz. Mindig gyerekekkel akart foglalkozni – ezt szerette volna egész életében csinálni. Nagyon boldog volt, hogy segítettünk neki.
