Orbán Viktor: Telefon Putyin elnök úrral

Kedden megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a 2025. november 28-án Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő. A mai, Rónai Egónnak adott videójában a miniszterelnök kitért arra, pontosan miről beszéltek az orosz elnökkel.
Telefon Putyin elnök úrral. Részletek a videóban
- jelentette be nemrég a közösségi oldalán a kormányfő.
