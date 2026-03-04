Orbán Viktor: Telefon Putyin elnök úrral

Kedden megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a 2025. november 28-án Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő. A mai, Rónai Egónnak adott videójában a miniszterelnök kitért arra, pontosan miről beszéltek az orosz elnökkel.

Orbán Viktor elárulta, miről beszéltek az orosz elnökkel / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Telefon Putyin elnök úrral. Részletek a videóban

- jelentette be nemrég a közösségi oldalán a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!