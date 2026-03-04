Hetekig zaklatta volt párját egy férfi, majd bizarr üzenetet hagyott a nő férjének

Egy 12 éven át tartó viszony keserű véget ért, ami miatt egy férfi zaklatta volt szeretőjét, apasági tesztet követelve tőle. Végül úgy döntött, egy üzenetet hagy hátra volt párja férjének, hogy ismertesse a helyzetet.

Hetekig tartó zaklatással akarta megtudni, ki a gyerekek apja

A 41 éves James Nielson három hétig zaklatta volt szeretőjét, mivel DNS-teszteket akart végeztetni annak megállapítására, hogy ki a nő két gyermekének apja, akik hosszú kapcsolatuk során születtek. Könyörtelen tevékenysége során késő este érkezett az áldozat otthonához, dörömbölt az ajtón, majd egy üzenetet hagyott a férjének, amelyben felfedte a viszonyt.

A liverpooli koronabíróságon Lahraib Iqbal ügyész azt állította, hogy Nielson és a nő 15 éve ismerték egymást, és annak ellenére, hogy 2013-ban férjhez ment a szerető, se veled, se nélküled viszonyt folytattak, miközben néha-néha letiltották egymást.

Tavaly december 4-én a nő arra ébredt, hogy 37 üzenetet kapott Nielsontól, majd mikor elindult munkába, a férfi követni kezdte. Még aznap este, amikor a család otthon volt Liverpoolban, a zaklató dörömbölni kezdett az ajtón. Végül kiragasztott egy cetlit, amelyben leleplezte a viszonyt, majd hajnali 3-kor visszatért az autójával és dudálni kezdett.

December 5-én 10:30-kor a vádlottat a cím előtt látták, amint dudált és integetett a volt szeretőnek az autójából. December 8-án 6:20 körül a nő ismét elindult otthonról dolgozni, amikor Nielson odament hozzá. Azt mondta neki, hogy menjen el, beszállt az autójába és elindult. Nielson azonban követte, ami miatt az anyuka félreállt, hogy elkerülje az ütközést egy másik autóval. Ekkor a vádlott odament a kocsi elejéhez, és öklével csapkodni kezdte a motorháztetőt.

- mondta az ügyész.

Nielson később beismerte a zaklatást, az eltiltás alatti vezetést, továbbá más droggal kapcsolatos bűncselekményeket is. Olivia Bell védőügyvéd hangsúlyozta, a vádlott elismerte, hogy megbánta tetteit, valamint bocsánatot kért a nőtől a kellemetlenségért.

A vádlott és a feljelentő 12 évig tartó viszonyban voltak, ez idő alatt a feljelentő három gyermeket szült, és a vádlott álláspontja szerint két gyermek apaságát kérdőjelezi meg. Bár a kapcsolatfelvétele semmilyen módon nem volt helyénvaló, nem történek erőszakkal való fenyegetések. Egyszerűen csak egy olyan férfiról volt szó, aki küzdött, miután elveszítette azt, akit élete szerelmének nevezett egy 12 éves viszony után, és információt akart kérni a gyermekek apjáról.”

Nielsont korábban 11 alkalommal ítélték el 21 bűncselekményért, köztük többszörös közlekedési szabálysértésekért. Most a zaklatásért 18 hét, az eltiltva vezetésért pedig 8 hét börtönbüntetésre ítélték, emellett végrehajtott a felfüggesztett büntetéséből 39 hetet, így összesen 65 hétre kerül a rácsok mögé, és a következő 7 évben nem veheti fel a kapcsolatot a sértettel - írta a Daily Star.