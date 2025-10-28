Kenyai repülőgép-baleset: háromszázzal csapódott a földbe a magyar turistákkal a Cessna

A Cessna Caravan típusú repülőgép helyi idő szerint 8:25-kor indult az ukundai Diani repülőtérről Kichwa Temboba, a Maasai Mara nemzeti parkhoz. A géppel 8:35-kor már elveszítették a kapcsolatot a mombasai repülőtér légi irányítói. A gép a repülőtértől 40 kilométerre, Kenya egyik erdős területén zuhant le és kigyulladt.

A kenyai repülőszerencsétlenség áldozatait még nem ismerjük, de nyolc magyar utas is életét vesztette. Fotó: - / MTI

Kenyai repülőgép-baleset: még tart az azonosítás

Az utaslista szerint nyolc magyar, köztük két gyermek és két német állampolgár is volt a fedélzeten, rajtuk kívül a kenyai kapitány tartózkodott a kisrepülőgépen. A katasztrófának, mint ismert, nincsenek túlélői. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be a Tényeknek, hogy az azonosítás még folyamatban van, és amint megkapják a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése is megtörténik.

Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit

- mondta a miniszter.

A Cessna megbízható gép, ami még a pilótahibákat is korrigálja, kifejezetten pilótabarát repülőként ismert. A lezuhant kisrepülő az egyik legnépszerűbb típus a világon, az alacsony karbantartási költségek miatt. Éppen az előbbiek okán könnyen elképzelhető, hogy nem emberi mulasztás, hanem műszaki hiba okozta a katasztrófát, de a szerencsétlenségben közre játszhatott a napok óta tartó, özönvízszerű esőzés is. A 3,5 tonnás repülő 200-300 kilométeres sebességgel repülhetett, a becsapódás után pedig rövid távon állt meg az erdős területen. Az utasokra a földi gravitáció több tízszerese hatott, azonnali halálukat okozva. A gépből csak füstölgő roncs maradt. A Cessna által repült útvonal nehéznek mondható, a változó terepviszonyok és az erős turbulenciák miatt.

Davis Chirchir útügyi és közlekedési kabinetminiszter hangsúlyozta, hogy a kenyai kormány minden szükséges lépést megtesz azért, hogy javítsa a repülésbiztonsági felügyeletet.



Elkötelezettek vagyunk, hogy egy átlátható, alapos és független vizsgálatot biztosítsunk, és minden szükséges lépést megteszünk, hogy fenntartsuk a legmagasabb szintű repülésbiztonsági színvonalat Kenyában

– fogalmazott Chirchir.