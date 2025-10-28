BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kenyai repülőgép-baleset: háromszázzal csapódott a földbe a magyar turistákkal a Cessna

kenya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 19:08
repülőgép szerencsétlenségrepülőgépbalesetkatasztrófa
Nyolc magyar utas vesztette életét a repülőgép-szerencsétlenségben. A kenyai repülőgép-baleset során a pilóta mindössze tíz perc repülés után veszítette el a kapcsolatot a repülőtérrel. Az áldozatok azonosítása még zajlik.

A Cessna Caravan típusú repülőgép helyi idő szerint 8:25-kor indult az ukundai Diani repülőtérről Kichwa Temboba, a Maasai Mara nemzeti parkhoz. A géppel 8:35-kor már elveszítették a kapcsolatot a mombasai repülőtér légi irányítói. A gép a repülőtértől 40 kilométerre, Kenya egyik erdős területén zuhant le és kigyulladt. 

kenyai repülőszerencsétlenség
A kenyai repülőszerencsétlenség áldozatait még nem ismerjük, de nyolc magyar utas is életét vesztette. Fotó: - / MTI

Kenyai repülőgép-baleset: még tart az azonosítás

Az utaslista szerint nyolc magyar, köztük két gyermek és két német állampolgár is volt a fedélzeten, rajtuk kívül a kenyai kapitány tartózkodott a kisrepülőgépen. A katasztrófának, mint ismert, nincsenek túlélői. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter  arról számolt be a Tényeknek, hogy az azonosítás még folyamatban van, és amint megkapják a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése is megtörténik. 

Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit

 - mondta a miniszter. 

A Cessna megbízható gép, ami még a pilótahibákat is korrigálja, kifejezetten pilótabarát repülőként ismert. A lezuhant kisrepülő az egyik legnépszerűbb típus a világon, az alacsony karbantartási költségek miatt. Éppen az előbbiek okán könnyen elképzelhető, hogy nem emberi mulasztás, hanem műszaki hiba okozta a katasztrófát, de a szerencsétlenségben közre játszhatott a napok óta tartó, özönvízszerű esőzés is. A 3,5 tonnás repülő 200-300 kilométeres sebességgel repülhetett, a becsapódás után pedig rövid távon állt meg az erdős területen. Az utasokra a földi gravitáció több tízszerese hatott, azonnali halálukat okozva. A gépből csak füstölgő roncs maradt. A Cessna által repült útvonal nehéznek mondható, a változó terepviszonyok és az erős turbulenciák miatt.

Davis Chirchir útügyi és közlekedési kabinetminiszter hangsúlyozta, hogy a kenyai kormány minden szükséges lépést megtesz azért, hogy javítsa a repülésbiztonsági felügyeletet.
 

Elkötelezettek vagyunk, hogy egy átlátható, alapos és független vizsgálatot biztosítsunk, és minden szükséges lépést megteszünk, hogy fenntartsuk a legmagasabb szintű repülésbiztonsági színvonalat Kenyában

– fogalmazott Chirchir.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu