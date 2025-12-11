Balázs Pétert sosem tudta megemészteni, hogy színész kollégái példátlan aljassággal támadták

A közismert s méltán kedvelt színészről talán kevesen tudják, hogy az első olyan művész volt a színházi szakmában, aki nyíltan vállalta a jobboldali, konzervatív értékrendet, amelyben hisz. Emiatt páratlan támadás indult Balázs Péter ellen, amikor megpályázta és meg is nyerte a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatói posztját. Később a Vígszínház igazgatói állásáért is elindult, de azt az újabb támadások miatt feladta.
A Kontextus című műsorban adott interjúban elhangzott, hogy a Gyurcsány-kormány idejében, a budapesti véleménymegmondó emberek ellenében nevezték ki egy vidéki színház élére, ami akkor példa nélküli volt. Az akkori szolnoki polgármester azt mondta, hogy neki ne diktálják Budapestről, hogy ki legyen a színháza igazgatója. Azt azonban soha nem gondolta, hogy szeretett kollégái, akik a barátai is voltak, a pályázata miatt elkezdték keményen támadni, még sajtótájékoztatót is tartottak ellene, ami nagyon fájt neki. Andor Éva kérdésére, miszerint ezek az emberek személyesen felkeresték-e, beszéltek-e vele, a színművész elmondta: nem, az őt vádolók, pocskondiázók véleményüket csak a nagy nyilvánosság előtt hangoztatták.
Egyedül Jordán Tamás hívott fel Pécsről, de úgy be volt rúgva, hogy nem lehetett érteni, hogy miről beszél, de hát ilyen előfordul… Egy a lényeg, nem akarták engedni azt, hogy Szolnokon ne liberális színházvezetés legyen. Nem az volt a fontos, hogy a színházban mi legyen, hanem hogy a vezetés legyen az, amit ők akarnak. Azt akarták, hogy „a mi kutyánk kölyke” legyen. Hogy jön ahhoz egy Balázs Péter, hogy egy színházat igazgasson…
- válaszolta akkor Balázs Péter, akinek halála Pásztor Erzsit és Nyertes Zsuzsát is lesújtotta.
A tegnap elhunyt színművész azt sem rejtette véka alá, hogy a sikeres igazgatói állását Szolnokon nem csak a betegség miatt adta fel, hanem a támadások miatt is, a kezelések és az aljas húzások teljesen felemésztették belülről.
Hát, amikor már belülről is támadnak? Hogyne! Közben elmentem orvoshoz, aki elmondta, hogy meg kell operálni és erre a betegségre nincs gyógyszer, akkor az ember megszeppen, hogy hú, hát akkor ez eddig tartott. Az onkológus ráadásul azt is elárultra, hogy ez egy rapid dolog. Kaptam kemoterápiát, sugárkezelést… ez nem egy könnyű dolog… Viharos volt az elmúlt néhány esztendő!
