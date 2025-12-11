Balázs Pétert sosem tudta megemészteni, hogy színész kollégái példátlan aljassággal támadták

A közismert s méltán kedvelt színészről talán kevesen tudják, hogy az első olyan művész volt a színházi szakmában, aki nyíltan vállalta a jobboldali, konzervatív értékrendet, amelyben hisz. Emiatt páratlan támadás indult Balázs Péter ellen, amikor megpályázta és meg is nyerte a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatói posztját. Később a Vígszínház igazgatói állásáért is elindult, de azt az újabb támadások miatt feladta.

Balázs Péter nem értette, miért támadják

A Kontextus című műsorban adott interjúban elhangzott, hogy a Gyurcsány-kormány idejében, a budapesti véleménymegmondó emberek ellenében nevezték ki egy vidéki színház élére, ami akkor példa nélküli volt. Az akkori szolnoki polgármester azt mondta, hogy neki ne diktálják Budapestről, hogy ki legyen a színháza igazgatója. Azt azonban soha nem gondolta, hogy szeretett kollégái, akik a barátai is voltak, a pályázata miatt elkezdték keményen támadni, még sajtótájékoztatót is tartottak ellene, ami nagyon fájt neki. Andor Éva kérdésére, miszerint ezek az emberek személyesen felkeresték-e, beszéltek-e vele, a színművész elmondta: nem, az őt vádolók, pocskondiázók véleményüket csak a nagy nyilvánosság előtt hangoztatták.

Egyedül Jordán Tamás hívott fel Pécsről, de úgy be volt rúgva, hogy nem lehetett érteni, hogy miről beszél, de hát ilyen előfordul… Egy a lényeg, nem akarták engedni azt, hogy Szolnokon ne liberális színházvezetés legyen. Nem az volt a fontos, hogy a színházban mi legyen, hanem hogy a vezetés legyen az, amit ők akarnak. Azt akarták, hogy „a mi kutyánk kölyke” legyen. Hogy jön ahhoz egy Balázs Péter, hogy egy színházat igazgasson…

- válaszolta akkor Balázs Péter, akinek halála Pásztor Erzsit és Nyertes Zsuzsát is lesújtotta.

Balázs Péter betegsége ellenére még egy darabig színpadra lépett, miközben a Szolnoki Szigligeti Színházat igazgatta

Önként állt fel az igazgatói székből

A tegnap elhunyt színművész azt sem rejtette véka alá, hogy a sikeres igazgatói állását Szolnokon nem csak a betegség miatt adta fel, hanem a támadások miatt is, a kezelések és az aljas húzások teljesen felemésztették belülről.