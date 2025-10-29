Tisza AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Exkluzív: Megrázó részletek derültek ki Süllős Gyula és családja tragikus haláláról

kenya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 11:41 / FRISSÍTÉS: 2025. október 29. 11:43
repülőgép-balesetSüllős Gyula
Megrázó részleteket tudott meg a Bors a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatairól. Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét.
B.
A szerző cikkei

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Bors megtudta, a sportvezetőnek nem maradtak itthon gyermekei. Süllős egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Sőt, további családtagok is életüket vesztették a tragédiában.

Kenyai repülőgép-baleset: Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét
Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben
Fotó: AFP

Mint arról korábban már beszámoltunk, 10 utassal – köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral – a fedélzetén szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő október 28-án. Nem sokkal később azonban egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyarok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden segítséget megadnak nekik ebben a nehéz helyzetben.

Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között

– nyilatkozta a a kenyai repülőgép-balesettel kapcsolatban Szijjártó Péter.

Azóta kiderült, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula a tragédia egyik áldozata. Az első sajtóinformációkkal ellentétben azonban Bors megtudta, hogy egy gyermeke sem maradt itthon. A sportvezető két kiskorú gyermek, egy kisfiú és egy kislány édesapja volt. Információink szerint ők mindketten a repülőgépen ültek, amikor a baleset történt. Úgy tudjuk, az a hír igaznak bizonyult, hogy egy bébiszitter is velük tartott, sőt, a Bors információja szerint Süllős Gyula testvére és a hölgy férje is az áldozatok között van, és nekik a gyermekeik maradtak itthon és hagyták ki a kenyai utat.

A sportvezetőt és családját egyébként rengetegen ismerték és szerették, ugyanis rendszeresen tűntek fel együtt bokszeseményeken. Legutóbb is ott voltak a Magyar Ökölvívó Szövetség 100. születésnapjára rendezett gálán a Hősök terén.

Kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette

– olvasható a Vasas által kiadott közleményben, amely hozzáteszi, a Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.

Süllős Gyula halálhíre mindenkit lesújtott

A magyar ökölvívás egy emberként gyászolja a a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Süllős Gyulát és családját.

Teljesen lesújtott a hír, nem találok szavakat. Gyula kiváló ember és nagyszerű édesapa volt, rengeteg szép emléket őrzök róla, most is összeszorul a gyomrom, ha ezekre gondolok

– fogalmazott lapunknak Bacskai Imre, aki hosszú évekig dolgozott együtt Süllős Gyulával a Vasasnál.

A rossz időjárás okozta a kenyai repülőgép-balesetet?

A helyi hatóságok még vizsgálják, mi okozta a halálás balesetet, de a külföldi sajtóban felmerült, hogy a rossz időjárási körülmények hozzájárulhattak a történtekhez. Kenyában jelenleg nem túl jó az idő, rengeteg eső esik és hatalmas a köd.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu