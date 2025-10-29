Exkluzív: Megrázó részletek derültek ki Süllős Gyula és családja tragikus haláláról

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Bors megtudta, a sportvezetőnek nem maradtak itthon gyermekei. Süllős egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Sőt, további családtagok is életüket vesztették a tragédiában.

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben

Fotó: AFP

Mint arról korábban már beszámoltunk, 10 utassal – köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral – a fedélzetén szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő október 28-án. Nem sokkal később azonban egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyarok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden segítséget megadnak nekik ebben a nehéz helyzetben.

Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között

– nyilatkozta a a kenyai repülőgép-balesettel kapcsolatban Szijjártó Péter.

Azóta kiderült, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula a tragédia egyik áldozata. Az első sajtóinformációkkal ellentétben azonban Bors megtudta, hogy egy gyermeke sem maradt itthon. A sportvezető két kiskorú gyermek, egy kisfiú és egy kislány édesapja volt. Információink szerint ők mindketten a repülőgépen ültek, amikor a baleset történt. Úgy tudjuk, az a hír igaznak bizonyult, hogy egy bébiszitter is velük tartott, sőt, a Bors információja szerint Süllős Gyula testvére és a hölgy férje is az áldozatok között van, és nekik a gyermekeik maradtak itthon és hagyták ki a kenyai utat.

A sportvezetőt és családját egyébként rengetegen ismerték és szerették, ugyanis rendszeresen tűntek fel együtt bokszeseményeken. Legutóbb is ott voltak a Magyar Ökölvívó Szövetség 100. születésnapjára rendezett gálán a Hősök terén.

Kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette

– olvasható a Vasas által kiadott közleményben, amely hozzáteszi, a Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.