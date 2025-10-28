BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nyolc magyar utazott rajta

repülőbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 12:46 / FRISSÍTÉS: 2025. október 28. 13:12
kisrepülőgépmagyar állampolgár
Egy kisrepülő szállt fel az ukundai Diani repülőtérről október 28-án, majd nem sokkal később lezuhant. A fedélzeten nyolc magyar állampolgár utazott.

Október 28-án szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő, ami azonban nem sokkal később lezuhant. Az eddigi információk szerint a gépen 10 ember utazott, köztük 8 magyar állampolgár. Úgy tuidni, nincs túlélője a balesetnek.

8 magyar állampolgár utazott a Kenyében lezuhant kisgépen. (Képünk Illusztráció)
8 magyar állampolgár utazott a Kenyáben lezuhant kisgépen  (Képünk Illusztráció)  Fotó: Pixabay

Magyar állampolgárok ültek a gépen

Az eddigi információk szerint a gép egy népszerű nemzeti parkhoz tartott, de a felszállás után nem sokkal, egy erdős területen lezuhant. A Mombasa Air Safarai a közösségi oldalára tett ki egy nyilatkozatot, ami alapján a gépen 10 utas volt, közöttük 8 magyar állampolgár, valamint két német.

A BBC arról számolt be, hogy a lezuhant gép kigyulladt, és a helyszín törmelékekkel van tele. A kisrepülő a reptértől nagyjából 10 kilométerre zuhant le. A helyszínen reggel óta esik az eső és nagy a köd, ami nehezíti a mentést, valamint a baleset okainak kiderítését is.

 

