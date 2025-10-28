Lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nyolc magyar utazott rajta

Október 28-án szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő, ami azonban nem sokkal később lezuhant. Az eddigi információk szerint a gépen 10 ember utazott, köztük 8 magyar állampolgár. Úgy tuidni, nincs túlélője a balesetnek.

8 magyar állampolgár utazott a Kenyáben lezuhant kisgépen (Képünk Illusztráció) Fotó: Pixabay

Magyar állampolgárok ültek a gépen

Az eddigi információk szerint a gép egy népszerű nemzeti parkhoz tartott, de a felszállás után nem sokkal, egy erdős területen lezuhant. A Mombasa Air Safarai a közösségi oldalára tett ki egy nyilatkozatot, ami alapján a gépen 10 utas volt, közöttük 8 magyar állampolgár, valamint két német.

A Mombasa Air Safari Cessna C208 carrying 12 souls has gone down in the forests of Kwale, vanishing in a burst of tragedy while en route from Diani to the Maasai Mara.

What was meant to be a short, scenic flight became their final journey.

Early reports confirm the unthinkable no… pic.twitter.com/UF3YjIpApy — Paul (@ouma_neko) October 28, 2025

A BBC arról számolt be, hogy a lezuhant gép kigyulladt, és a helyszín törmelékekkel van tele. A kisrepülő a reptértől nagyjából 10 kilométerre zuhant le. A helyszínen reggel óta esik az eső és nagy a köd, ami nehezíti a mentést, valamint a baleset okainak kiderítését is.