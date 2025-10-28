Lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nyolc magyar utazott rajta

Október 28-án szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő, ami azonban nem sokkal később lezuhant. Az eddigi információk szerint a gépen 10 ember utazott, köztük 8 magyar állampolgár. Úgy tuidni, nincs túlélője a balesetnek.
Az eddigi információk szerint a gép egy népszerű nemzeti parkhoz tartott, de a felszállás után nem sokkal, egy erdős területen lezuhant. A Mombasa Air Safarai a közösségi oldalára tett ki egy nyilatkozatot, ami alapján a gépen 10 utas volt, közöttük 8 magyar állampolgár, valamint két német.
A BBC arról számolt be, hogy a lezuhant gép kigyulladt, és a helyszín törmelékekkel van tele. A kisrepülő a reptértől nagyjából 10 kilométerre zuhant le. A helyszínen reggel óta esik az eső és nagy a köd, ami nehezíti a mentést, valamint a baleset okainak kiderítését is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.