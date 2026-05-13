Elképesztő árcsökkenés az ALDI-ban! Ezernél is több termék lett olcsóbb!

Nincs megállás, tovább csökkenti az árakat az ALDI
Az ALDI-val könnyű spórolni, hiszen áprilisban is folytatta az év elején megkezdett hatalmas árcsökkentés-sorozatát, idén már 1000-nél is több termék árát csökkentve. Friss pékáruk, tejtermékek és húsok mellett számos édesség és mentes élelmiszer ára is csökkent, sőt, háztartási tisztítószerekért, papíráruért is kevesebbet kell fizetni. Az ALDI tartós árcsökkentéseinek köszönhetően a kasszánál végre kedvezőbb lesz a végösszeg.
Tartósan alacsony árak, valódi kedvezmények
Az árcsökkenéseken is jól látszik: az ALDI mindig arra törekszik, hogy a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa. A tartósan csökkentett árú, népszerű termékek közül néhány példa:
Az ALDI hadat üzent az inflációnak
Az ALDI, amint kedvezőbb áron tudja beszerezni a termékeket, szinte azonnal lejjebb viszi azok bolti árát is. Az árcsökkentések ráadásul tartósak, így a vásárlók hosszabb időre tervezhetnek vele.
*2026. 04.30-tól: SNACK FUN Pörkölt, sózott tökmag, 200g/csomag, jelenlegi ár: 699Ft/csomag, régi ár: 849Ft/csomag, árcsökkenés: 17% (3495Ft/kg);
**2026. 05.06-tól: MUCCI Tölcséres jégkrém, csavart, többféle, 4x135ml/doboz, jelenlegi ár: 999Ft/doboz, régi ár: 1299Ft/doboz, árcsökkenés: 23% (1850Ft/l);
***2026. 04.30-tól: CUCINA Passzírozott paradicsom, 3x200g/csomag, jelenlegi ár: 515Ft/csomag, régi ár: 589Ft/csomag, árcsökkenés: 12% (858,33Ft/kg);
****2026. 04.30-tól: HÚSMESTER Friss marhacomb, 500g/tálca, jelenlegi ár: 2199Ft/tálca, régi ár: 2499Ft/tálca, árcsökkenés: 12% (4398Ft/kg).
