Michele Morrone Magyarországra érkezik: a nemzetközi filmsztár Budapesten tűnik fel április 24-én

Morrone az elmúlt években a nemzetközi filmes és szórakoztatóipari világ egyik ismert arcává vált, magyarországi érkezése pedig várhatóan jelentős érdeklődést kelt majd a rajongók és a hazai média körében is. A színész most egy kifejezetten aktív időszakban látogat Budapestre: legutóbb a The Housemaid kapcsán irányult rá nagyobb figyelem, hamarosan pedig a Maserati: The Brothers című produkcióban is látható lesz, több ismert nemzetközi név mellett.
Morrone nevét az is tovább erősíti, hogy a Netflix sikersorozata, a The Gentlemen második évadában is feltűnik, emellett pedig a divat- és szépségiparban is jelen van: a Dolce & Gabbana Beauty Devotion for Men kampányának arca.
A jubileumi esemény így nemcsak a HELL számára jelent fontos mérföldkövet, hanem egy olyan alkalom is lesz, amelynek köszönhetően a hazai közönség személyesen is találkozhat Michele Morrone-val. A színész jelenléte különösen jól illeszkedik az esemény hangulatához, hiszen a HELL kommunikációjában is hangsúlyos szerepet kap: a HELL CITY világának meghatározó arca és karaktere, aki erősíti a márka nemzetközi, modern és látványos világát.
A program során Michele Morrone a HELL Perfect Store díjak átadásában is szerepet vállal, a rendezvényen pedig további látványos aktivitások is helyet kapnak, köztük a HELL széfes játéka, ahol a résztvevőkre értékes nyeremények várnak. A jubileumi nap célja, hogy a márka húszéves történetét emlékezetes, közösen átélhető eseménnyé formálja a fogyasztók, partnerek és a vendégek számára.
A 2026. április 24-i esemény így egyszerre szól egy jelentős jubileum megünnepléséről és egy olyan nemzetközi vendég érkezéséről, akinek jelenléte tovább emeli az alkalom különlegességét.
