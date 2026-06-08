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Most érkezett: kizuhant egy diák a kollégium ablakán Székesfehérváron

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 11:23 / FRISSÍTÉS: 2026. június 08. 11:23
tragédiaSzékesfehérvárhalálkollégium
A gyermeket jelenleg kórházban ápolják.

Tragikus esemény történt vasárnapról hétfőre virradó éjszaka: nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület ötödik emeletéről. A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják - közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter az MTI-vel.

Illusztrációs képek mentő mentőautó
A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Lannert Judit - a Kormányzati Kommunikáció által eljuttatott - közleménye szerint a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel; a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.

A tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok

- fogalmazott a miniszter.

Lannert Judit megjegyezte, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak.

Az eset a miniszter szerint megerősíti azt, amiről az elmúlt hetekben többször is beszélt: a gyermekek és fiatalok mentális állapota iránti érzékenység a korábbi oktatáspolitika számára nem volt kellően fontos terület.

A korábbi években a minisztérium sokszor még az ilyen esetekre sem reagált, ami világos jelzése annak, hogyan gondolkodott a gyermekekről a belügy alá rendelt oktatásirányítás - tette hozzá.

Ez az eset is arra erősít rá, hogy többet és jobban kell foglalkoznunk a gyermekekkel

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a tankerületet arra kérte, hogy folyamatosan tájékoztasson a gyermek állapotáról és a vizsgálat folyamatáról.

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