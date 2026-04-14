Pusztító a Netflix Sharknadója: Vemhes cápa és a társai zabálják a népet

Vannak filmek, amik annyira gagyik, hogy már jók! Ilyen a Sharknado-sorozat, aminek az alapötletét minden bizonnyal egy olyan bulin találhatták ki, ahol annyi mérget vittek be az alkotók, hogy még Japán sem fogadná be őket. A gagyi állatos horrorok tárháza azóta csak gyarapodott: jöttek a Zombihódok, a Lávalantula, és most itt a Thrash, ami nem elírás, hanem egy nagy fricska, erdetileg csapkodást jelent, ami a halfélék mozgására utal. A magyar címe Haragos természet lett, ami akár a NatGeo egyik műsorának címe is lehetne, de helyette a Netflix legújabb dilije.

Oscart nem jósolunk a Netflix Sharknado-utánzatának

(Fotó: Netflix)

A Netflix Sharknadóját a Temu is csinálhatta volna

Tengerparti kisváros, jön a hurrikán, mindenki fut az óvóhelyekre és a magasabban fekvő területekre, kivéve néhány figurát, akikre leginkább az önsorsromboló jelző illik. Egy várandós nő, akiről ránézésre megállapítjuk, hogy még a gyárban szült volna, ha túlórázik egy kicsit. Egy tinilány, aki egyrészt depis, másrészt agorafóbiás, harmadrészt vacak kaján él, és még a 0,25-ös Xanaxát sem veszi be, inkább retteg és várja a nagybátyját. Végezetül három, nevelőszülőknél ragadt gyerek, akik elől a gonosz mostohák a pincében rejtegetik a T-bone steaket, amit a gondozásukért kapnak, miközben a gyerekek száraz kenyéren és mogyoróvajon élnek. Ezt azzal fokozták az alkotók, hogy leginkább egy Alkonyat-szereplő színére sminkelték őket. Tommy Wirkola a Náci zombikkal már bizonyította, hogy tud minőségi trashfilmet csinálni, azonban a Thrash nem trash, hanem szimplán bugyuta.

Phoebe Dynevor kocsiban, cápák köz készül szülni

(Fotó: Netflix)

Mik a bajok a Haragos természettel?

A sztori legalább annyira szürreális, mint a Sharknado: itt egy megatornádó miatt önt el egy kisvárost a víz, ahol a kezdetben alig félméteres vízben falnak a bikacápák, amelyek rosszabbak, mint Steven Spielberg Cápája . Ha ez nem lenne elég, az emelkedő vízszinttel beúszik egy vemhes nagy fehér cápa is, amely szintén nagyon félelmetesnek néz ki. A gond az, hogy a film csak a második felére dobja el az agyát; az első 40 percben ezt tényleg komolyan gondolják, egy amúgy indokolatlanul hosszú felvezetésben.

A második 40 perccel az a gond, hogy olyan érzésünk van, mintha a producer fogta volna magát, és meglépett volna a büdzsé nagy részével. Ami addig relatíve tisztességes CGI volt, az a film második felére az AI kezdeti napjait idéző minőséget produkál egy alapvetően közepes–nagy költségvetésű filmben.

Nem jobb a sztori sem: a spórolás miatt egy háromteres kamaradrámává silányul a történet a pörgős akciók helyett, de egyik szálban sincs annyi potenciál, hogy valódi — vagy legalább agyeldobós — feszültséget generáljon.

Mindeközben kapunk tanmeséket is: gyereket nem verünk, a kiskorúnak is jár a steak, az anyák mindig összetartanak, és a család az első.