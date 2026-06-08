Üzentek a kórházból, ez mentette meg Christian Eriksen életét

Vasárnap este az egész futballvilág lélegzet-visszafojtva figyelte a Dánia–Ukrajna felkészülési mérkőzés eseményeit, amikor a második félidőben, 2–1-es hazai vezetésnél Christian Eriksen váratlanul a szívéhez kapott és összeesett a pályán. Az orvosi stáb azonnal a játékos segítségére sietett, a dán labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint a 151-szeres válogatott középpályás rövid időre elveszítette az eszméletét, de az ellátást követően már saját lábán hagyta el a pályát. Eriksent kórházba szállították további vizsgálatokra, a legfrissebb hírek szerint pedig jól van. A történtek különösen azért keltettek nagy aggodalmat, mert a dán játékos 2021-ben, az Európa-bajnokságon is összeesett a pályán, miután szívleállást szenvedett, az esetet követően pedig defibrillátort ültettek be a szervezetébe. A dán TV2-nek nyilatkozó szakértő szerint könnyen lehet, hogy ez a kis szerkezet most is kulcsszerepet játszott abban, hogy a futballista életét sikerült megmenteni.

Christian Eriksen vastaps közepette ment le a pályáról a dán–ukrán felkészülési mérkőzésen Fotó: AFP

Megmentette Christian Eriksen életét a beültetett ICD?

Gunnar Gislason főorvos, a Dán Szívgyógyászati Társaság vezetője szerint elképzelhető, hogy Christian Eriksen beültetett defibrillátora (ICD) lépett működésbe közvetlenül azelőtt, hogy a játékos összeesett volna. A szakember elmondta, hogy a készülék szükség esetén elektromos impulzusokkal vagy sokkal állítja helyre a normális szívritmust, amit az érintettek úgy érezhetnek, mintha egy ló rúgná mellkason őket. Gislason hangsúlyozta, hogy az eszközöket éppen azért ültetik be, hogy életveszélyes ritmuszavar esetén azonnal közbeavatkozzanak, ezért könnyen lehet, hogy Eriksen életét a 2021-es rosszulléte után beültetett defibrillátor mentette meg.

Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano 💔



Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania 🚨



(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo — AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026

A főorvos ugyanakkor más lehetséges okokat is megemlített, köztük a kiszáradást, a hirtelen vérnyomásesést, illetve valamilyen akut megbetegedést vagy rosszullétet. A dán válogatott orvosa később úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a pacemaker megfelelően működött. Gislason hozzátette, hogy a nagy fizikai terhelés alatt kialakuló rendkívül magas pulzusszám bizonyos esetekben olyan helyzetet idézhet elő, amelyre az ICD beavatkozással reagál. A szakember szerint a készülék által rögzített adatok később pontos képet adhatnak arról, mi történt vasárnap este az odensei stadionban.