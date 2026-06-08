Elképesztő jelenet játszódott le a Petőfi hídon, azt hittük ilyen csak az akciófilmekben van - videó

A rendőröket vasárnap (június 7-én) délután riasztották azzal, hogy a Petőfi hídról valaki a mélybe akar ugrani. Két rendőr érkezett a helyszínre, akik valóban a halál torkából húztak vissza a férfit. Az akciófilmbe illő jelenetet minden pillanatát rögzítette a rendőrök kamerája, mutatjuk!

Akciófilmbe illő jelent a Petőfi hídon

A rendőrök ahogy megkapták a riasztást elindultak a helyszínre, ahol azt látták, hogy egy férfi színes ingben a Petőfi híd korlátján ül. Amíg egyikük az autós forgalmat állította le, a másik átlépett, és a szalagkorláton át a férfi felé indult. Közben folyamatosan szóval tartották, miközben lassan csökkentették a távolságot. Ami azután történt, valóban akciófilmbe illik.

A férfi levetette magát, a rendőrnek azonban még maradt annyi lélekjelenléte, hogy a levegőben elkapta a férfit, majd a társával közöüsen visszahúzták.

Az eset után a rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni a férfit, hogy aztán mentősök a kórházba tudják vinni.