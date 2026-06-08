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Elképesztő jelenet játszódott le a Petőfi hídon, azt hittük ilyen csak az akciófilmekben van - videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 11:39
kameraugrás
Egészen elképesztő, az, ami Petőfi hídon történt. Egy férfi a mélybe akarta vetni magát, egy rendőr azonban a helyszínen termett, és a levegőben elkapta, majd a társával közösen visszahúzták. Az akciófilmbe illő jelenetet a rendőrök testkamerája rögzítette.

A rendőröket vasárnap (június 7-én) délután riasztották azzal, hogy a Petőfi hídról valaki a mélybe akar ugrani. Két rendőr érkezett a helyszínre, akik valóban a halál torkából húztak vissza a férfit. Az akciófilmbe illő jelenetet minden pillanatát rögzítette a rendőrök kamerája, mutatjuk!

akciófilm rendőr elkapás
Akciófilmbe illő jelent a Petőfi hídon

A rendőrök ahogy megkapták a riasztást elindultak a helyszínre, ahol azt látták, hogy egy férfi színes ingben a Petőfi híd korlátján ül. Amíg egyikük az autós forgalmat állította le, a másik átlépett, és a szalagkorláton át a férfi felé indult. Közben folyamatosan szóval tartották, miközben lassan csökkentették a távolságot. Ami azután történt, valóban akciófilmbe illik.

A férfi levetette magát, a rendőrnek azonban még maradt annyi lélekjelenléte, hogy a levegőben elkapta a férfit, majd a társával közöüsen visszahúzták.

Az eset után a rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni a férfit, hogy aztán mentősök a kórházba tudják vinni.

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