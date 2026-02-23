Sydney Sweeney a csúcson! Még Tarantinót is lenyomta a legújabb filmje

Sydney Sweeney után kapkodják a fejüket az emberek, noha ezúttal nem azért, amiért megszokhattuk. Napjaink legnagyobb botrányhősnője tavaly még a fürdővizét árulta, egyengetni igyekezett a kétértelmű farmerreklámjából származó kellemetlenségeket és egy teljesen átlátszó ruhában beszélt fontos társadalmi kérdésekről. Ezeket a botrányokat tetézte, hogy két filmje is, nevesen a Christy és az Éden pénzügyi és kritikai bukás volt egyszerre. Az emberek ezekkel a gondolatokkal a fejükben ültek be a The Housemaid — A téboly otthonára, melyben a színésznő Amanda Seyfried mellett alakított óriásit és az elmúlt évek egyik legszórakoztatóbb thrillerjét hozták a mozikba.

A Sydney Sweeney-filmek közül kiemelkedik a The Housemaid, ez nem kérdés (Fotó: Youtube)

Sydney Sweeney számára kellett, mint egy falat kenyér

A film kis költségvetésből, 35 millió dollárból készült és hamar behozta — sőt, túlteljesítette — a felé fűzött elvárásokat. A téli felhozatal kifejezetten erős volt, ilyenek mellett mint a Zootropolis 2, Avatar: Tűz és hamu, Hamnet és a Marty Supreme, így különösen nagy szónak számít, ha azt mondjuk hogy a The Housemaid komoly mérföldköveket döntöget a színésznő karrierjében. Az első ilyen mérföldkő az volt, amikor a szexi színésznő, Sydney Sweeney egy korábbi filmjét, az Imádlak utálni című alkotás kasszateljesítményét előzte meg, mely 218 millió dollárral zárt a mozikban.

Azonban dolgozott egy ennél is sikeresebb filmben, ugyanis egy röpke szerep idejére feltűnt Quentin Tarantino filmjében, a Volt egyszer egy... Hollywoodban. Azt már végképp nehezen lehetett remélni, hogy egy ilyen legendát beelőzhet a The Housemaid — de ez történt!

A Lionsgate közleménye szerint a The Housemaid 383 millió dolláros bevételnél tart, ezzel pedig megelőzte a Tarantino filmet, mely eredeti megjelenésekor 377 millió dollárral zárt. Ezzel a The Housemaid hivatalosan is Sydney Sweeney legtöbbet hozó filmje lett.

A kiadó kifejezetten optimista volt a projektet illetően. Már 17 nappal a megjelenés után berendelte a második részt, mely Freida McFadden hivatalos regényfolytatását veszi majd alapul. Ezen kívül azonban egyelőre semmi biztosat nem tudunk róla, csak azt, hogy a főszereplőt alakító Sydney Sweeney is várja, ahogy azt a People magazinnak is közölte:

Nagyon nagy rajongója voltam a könyveknek és épp annyira örültem a feldolgozásnak, mint bárki más és örülnék, ha többet foglalkozhatnék Millie karakterével. Egy igazi tüzes, harcos csaj. Tudja, hogy miben hisz és ki is áll érte. Örülök azoknak a filmeknek, amikben kiteljesedhet a női düh.

— ecsetelte Sweeney.