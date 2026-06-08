Mindössze 5 százalék esélyt adtak neki a járásra - ő mégis rácáfolt az orvosokra

Amikor Fergus Farrell 2018 októberében súlyos gerincsérülést szenvedett egy munkahelyi balesetben, az orvosok mindössze 5 százalék esélyt adtak neki arra, hogy valaha újra járni tudjon. A férfi azonban nem volt hajlandó elfogadni a jóslatot és ma már egy egészen rendkívüli kihívásra készül, több ezer mérföldet fog gyalogolni.

Átgyalogol Amerikán a nemrég még béna férfi.

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Járni sem tudott, most mégis gyalogol a férfi

A baleset után Farrell fokozatosan elveszítette az érzékelést a teste alsó részében. Sürgősen a dublini Nemzeti Gerincvelő Központba szállították, ahol megműtötték. Amikor magához tért, továbbra sem tudta mozgatni a lábait és a mellkasától lefelé lebénult. Az orvosok közölték vele, hogy ha 72 órán belül nem sikerül mozgást visszanyernie, gyakorlatilag nem marad esélye a felépülésre. Farrell azonban nem adta fel. A kórházi ágyban fekve napokon át azt próbálta elképzelni, hogy megmozdítja a jobb nagylábujját. Bár a kritikus időszak már elmúlt, tovább küzdött. Huszonegy nappal később sikerült először megmozdítania a lábujját.

Ez a pillanat alapjaiban változtatta meg a gondolkodását. A rehabilitáció során arra koncentrált, mire képes még, nem pedig arra, mit veszített el. 2019 márciusában saját lábán hagyta el a rehabilitációs központot. A felépülés után új célt talált magának: sportkihívásokkal hívja fel a figyelmet a gerincsérültek helyzetére. Átsétált Írországon, hét maratont evezett hét nap alatt, majd később átfutotta az országot is.

Most minden eddiginél nagyobb vállalkozásra készül. 2026 augusztusában New Yorkból indulva több mint 3000 mérföldet, vagyis közel 4830 kilométert gyalogol az Egyesült Államokon keresztül. Az útvonal a keleti parttól a középnyugaton és a Sziklás-hegységen át egészen a kaliforniai Santa Monicáig vezet. A 75 napos út során naponta átlagosan több mint 80 ezer lépést tesz majd meg. Farrell szerint a küldetés üzenete egyszerű: bármilyen nehéz helyzetben is legyen valaki, mindig érdemes megtenni a következő lépést, írja a People.