20 éves a HELL: Michele Morrone, exkluzív díjátadó és egy látványos széf várja a rajongókat a jubileumi eseményen

A HELL születésnapi eseménye a márka egyik legnagyobb idei hazai aktivitása lesz: egy látványos, élményközpontú ünnep, amely egyszerre szól a fogyasztóknak és a partnereknek. A jubileumi nap célja, hogy a márka húszéves történetét ne csak felidézze, hanem valódi, személyesen átélhető élménnyé formálja, különleges vendégekkel, kiemelt partneri pillanatokkal és olyan aktivitásokkal, amelyek hosszú időre emlékezetessé teszik az eseményt.

Az esemény egyik kiemelt vendége Michele Morrone lesz, aki jelenlétével tovább emeli a jubileumi nap rangját és exkluzivitását. A nemzetközi sztár a rendezvényen személyesen adja át a HELL Perfect Store díjakat, amelyekkel a márka a legkiemelkedőbb, legszebb partnerüzleteit ismeri el. A partneri elismerés fontos része az eseménynek, hiszen a HELL jubileuma nemcsak a márka történetéről, hanem azokról az együttműködésekről is szól, amelyek az elmúlt húsz év sikereit meghatározták.

A nap egyik leglátványosabb és legizgalmasabb eleme a HELL széf lesz, amely garantáltan a rendezvény egyik legnagyobb attrakciójává válik. A játékban minden 18 éven felüli résztvevő eséllyel indulhat, aki a helyszínen bemutat egy HELL terméket. A résztvevők ezért cserébe egy egyedi kódot kapnak, amellyel megpróbálhatják kinyitni a széfet.

A tét óriási: a szerencsés nyertes, akinek sikerül kinyitnia a széfet, 3 millió forintot, 1 raklap HELL-t, valamint egy teljes HELL Fight prémium melegítőszettet vihet haza. A különleges aktivitás egyszerre épít a személyes részvételre, a helyszíni élményre és arra az ünnepi hangulatra, amely méltó egy ilyen jelentős jubileumhoz.

A 20. születésnap számunkra nemcsak egy fontos mérföldkő, hanem egy olyan alkalom is, amikor szeretnénk visszaadni valamit annak a közösségnek, amely felépítette velünk együtt a márkát. Nekünk a fogyasztó és a partner a legfontosabb, értük dolgozunk nap mint nap, és ezt a napot is úgy álmodtuk meg, hogy róluk szóljon, nekik adjon valódi élményt

– mondta Popovics Adrienn, a HELL ENERGY Magyarország Kft. nemzetközi kommunikációs és marketingigazgatója.