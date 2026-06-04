Fontos hírt osztott meg Sulyok Tamás a lemondatása ügyében

Magyar Péter többször is jelezte, hogy a Tisza-kormány kész akár alaptörvény is módosítani annak érdekében, hogy elmozdítsák hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt és több más állami vezetőt is. A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Úgy tűnik, a példa nélküli eljárás miatt Brüsszel és több nemzetközi szervezet is felemelheti a hangját.

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő Fotó: Máthé Zoltán /

Az üggyel kapcsolatban fontos fejleményt osztott meg Sulyok Tamás. A köztársasági elnök kifejtette: az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tejleskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről.

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tejleskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük.

Brüsszelnek sem tetszik Magyarék alkotmányozó terve

A brüsszeli székhelyű Politico nevű lap szerint Sulyok Tamás eltávolítása alkotmányos válságot eredményezhet és az uniós pénzek lehívásának akadályát jelentheti - írja a Ripost.

A Politico az egyik legbefolyásosabb európai lap, a brüsszeli elit üzenőfüzete, a „28. tagállam”, ahogy sokan emlegetik, ott egy ilyen írás nem jelenik meg véletlenül.

Ez tehát valójában egy jelzés számára Brüsszelből, hogy ne lépjen át egy határvonalat!

A brüsszeli lap a cikk végén azt is közölte: A befagyasztott uniós források még nem szabadultak fel, azok még egyelőre nem állnak Magyarország rendelkezésére. Igazából csak arról állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen, hogy milyen feltételek teljesítése után lehet szó a pénzek hazahozataláról.