Fidesz: diktatúrában szokás a köztársasági elnök erőszakos eltávolítása

"Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából" - reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: a Tisza Párt alkotmánymódosítást kezdeményez a köztársasági elnök, Sulyok Tamás eltávolítása érdekében.

Magyar Péter törvényellenes ultimátuma alkotmányjogilag semmis. Emberileg szánalmas és nevetséges

- fogalmazott az ellenzéki párt.



Azt írták: Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Mint ahogy azért is, hogy közterületen rendőrökkel akarta eltávolíttatni a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságukkal élő állampolgárokat.



A közleményben megszólították Görög Márta igazságügyi minisztert is. Emlékeztették arra, hogy parlamenti meghallgatásán jogászprofesszorként magas szakmai színvonalú és alázatos munkát ígért. Olyan államot, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő mércét jelent.

Alkotmányos stabilitást ígért, jogállamiságot. Ma az egész ország élőben láthatta főnöke ámokfutását, és az Ön kínos zavarát a Sándor-palota előtt. Jó szégyenkezést!

- zárta közleményét a Fidesz.