Fidesz: diktatúrában szokás a köztársasági elnök erőszakos eltávolítása

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 11:32
Közleményben reagált a Fidesz.
"Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából" - reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: a Tisza Párt alkotmánymódosítást kezdeményez a köztársasági elnök, Sulyok Tamás eltávolítása érdekében.

Reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére, Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatban / Fotó: Koszticsák Szilárd

Magyar Péter törvényellenes ultimátuma alkotmányjogilag semmis. Emberileg szánalmas és nevetséges

 - fogalmazott az ellenzéki párt.

Azt írták: Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Mint ahogy azért is, hogy közterületen rendőrökkel akarta eltávolíttatni a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságukkal élő állampolgárokat.

A közleményben megszólították Görög Márta igazságügyi minisztert is. Emlékeztették arra, hogy parlamenti meghallgatásán jogászprofesszorként magas szakmai színvonalú és alázatos munkát ígért. Olyan államot, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő mércét jelent. 

Alkotmányos stabilitást ígért, jogállamiságot. Ma az egész ország élőben láthatta főnöke ámokfutását, és az Ön kínos zavarát a Sándor-palota előtt. Jó szégyenkezést!

 - zárta közleményét a Fidesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
