Orbán Viktor: A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie

Ma, június 13-án tartja pártújító kongresszusát a Fidesz. A várakozások szerint Orbán Viktort újabb egy évre a párt elnökévé választhatják. Bár az esemény nem sajtónyilvános, az egész esemény nyomon követhető Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz Facebook-oldalán, valamint a Hír TV is folyamatosan tudósít az eseményről.

Orbán Viktor még a kongresszus előtt nyilvánosságra hozott egy röpiratot, melyben megfogalmazta, mi az ellenzékbe szorult párt feladata, küldetése a következő időszakban.

"A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok.

Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. De a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Olyan igazság ez, amely nagyobb, mint a mi kis saját igazságaink.

Fölénk magasodik. Magához emel, hűségre kötelez. Fidesz, hit, hűség, bizalom. Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk" - olvasható a röpirat bevezetőjében.

A teljes röpirat ide kattintva olvasható el.