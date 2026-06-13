Orbán Viktor: A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie

Ma, június 13-án tartja pártújító kongresszusát a Fidesz. A várakozások szerint Orbán Viktort újabb egy évre a párt elnökévé választhatják. Bár az esemény nem sajtónyilvános, az egész esemény nyomon követhető Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz Facebook-oldalán, valamint a Hír TV is folyamatosan tudósít az eseményről.
Orbán Viktor még a kongresszus előtt nyilvánosságra hozott egy röpiratot, melyben megfogalmazta, mi az ellenzékbe szorult párt feladata, küldetése a következő időszakban.
"A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok.
Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. De a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Olyan igazság ez, amely nagyobb, mint a mi kis saját igazságaink.
Fölénk magasodik. Magához emel, hűségre kötelez. Fidesz, hit, hűség, bizalom. Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk" - olvasható a röpirat bevezetőjében.
A teljes röpirat ide kattintva olvasható el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.