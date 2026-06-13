Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: "Én nem adom fel, soha!"

Június 13-án délelőtt 10 órakor kezdődött meg a Fidesz tisztújító kongresszusa, melynek célja, hogy kijelölje az ellenzékbe került párt következő időszakának politikai irányvonalát. A kongresszus előtt Orbán Viktor röpiratban fogalmazta meg céljait.

Orbán Viktort a kongresszus előtt a média képviselői várták

A Himnusz eléneklésével megkezdődött a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban. A tervek szerint alapszabály-módosításról dönthetnek, és bővíthetik az elnökséget, emellett eseményen ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

A kongresszus elején Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő köszöntötte a küldötteket.

Történhet bármi, nekünk a szenvedélyünk Magyarország

– mondta Szentkirályi.

Majd a mandátumvizsgálati bizottság részéről Meszéna Balázs tudatta, hogy a Fidesz kongresszusa határozatképes.

Minden 133 nap után eljön a 134. is

Kövér László, a Fidesz Országos Választmányának elnöke köszönetet mondott azért, amiért az Országház elnöke lehetett. Bocsánatot kért a hibáiért, és a mulasztásaiért. Azt mondta, ország, és nemzetépítő munkájuk eredménye történelmi mércével is kiemelkedik. Az elmúlt száz év legsikeresebb korszaka volt. Kifejtette, ellenfeleik azon kritikáját készek elfogadni, hogy nem kormányoztak jól, nem értek el eleget. Hozzátette, milyen kár, hogy az elmúlt 36 évben másoknak még ennyi sem sikerült. Szerinte érdemes elgondolkodni rajta, hol lenne az ország, ha más politikai vezetés is ennyit ért volna el, mint a Fidesz–KDNP kormánya. Úgy véli, a mostani kormány bolsevista korszakot, proletárdiktatúrát idéz. Úgy véli, nekik kockás inget hordott a történelemtanár. Hozzátette, az övék nem, így megtanulták: minden 133 nap után eljön a 134. is.

Egyszer így minden árulás és gonosztett számonkéretik, ha nem ezen a Földön, akkor máshol

– közölte. Úgy folytatta, április 12-én vereséget szenvedtek, így ez jó alkalom, hogy összegezzék a tanulságokat.

Fotó: Ladóczki Balázs

Azt mondta, a Fidesz megalakulása óta küzdött a kommunista rendszerrel, illetve a helyükbe lépő liberálisokkal. Eltűnt az utolsó posztkommunista párt is értékelése is. Megszűnt az a helyzet, amivel ők az erkölcsileg magasabb helyzetet foglalják el. A győzelmi mámorban azonban nem vették észre, hogy nem tűntek el, csak ruhát, harcmodort váltottak. Elmondta: Németh Zsolt a parlament rangidős tagja.

Felnőtt egy generáció, akiknek már nem a kommunista időszak jelenti a viszonyítási pontot. A generációk közötti tapasztalatátadás azonban most megszakadni látszik. Ennek legfontosabb előidézője a kommunikációs technika gyors változása. Az internetet szerinte sokkal nehezebb jóra, mint rosszra használni.

Hozzátette: ha nem akarjuk, hogy utódainkban a sötétség erői uralkodjanak rajtunk, meg kell találni erre a választ. Azt mondta, nehéz idők jönnek. Politikai ellenfeleik ki fogják árusítani az országot. De mi ezt is túl fogjuk élni, újjá fogjuk építeni az országot. Szerinte ami a legnehezebb lesz, az az a mentális pusztítás, amit a brüsszeli bábok okozni fognak.