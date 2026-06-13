Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: "Én nem adom fel, soha!"

Június 13-án délelőtt 10 órakor kezdődött meg a Fidesz tisztújító kongresszusa, melynek célja, hogy kijelölje az ellenzékbe került párt következő időszakának politikai irányvonalát. A kongresszus előtt Orbán Viktor röpiratban fogalmazta meg céljait.
A Himnusz eléneklésével megkezdődött a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban. A tervek szerint alapszabály-módosításról dönthetnek, és bővíthetik az elnökséget, emellett eseményen ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.
A kongresszus elején Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő köszöntötte a küldötteket.
Történhet bármi, nekünk a szenvedélyünk Magyarország
– mondta Szentkirályi.
Majd a mandátumvizsgálati bizottság részéről Meszéna Balázs tudatta, hogy a Fidesz kongresszusa határozatképes.
Kövér László, a Fidesz Országos Választmányának elnöke köszönetet mondott azért, amiért az Országház elnöke lehetett. Bocsánatot kért a hibáiért, és a mulasztásaiért. Azt mondta, ország, és nemzetépítő munkájuk eredménye történelmi mércével is kiemelkedik. Az elmúlt száz év legsikeresebb korszaka volt. Kifejtette, ellenfeleik azon kritikáját készek elfogadni, hogy nem kormányoztak jól, nem értek el eleget. Hozzátette, milyen kár, hogy az elmúlt 36 évben másoknak még ennyi sem sikerült. Szerinte érdemes elgondolkodni rajta, hol lenne az ország, ha más politikai vezetés is ennyit ért volna el, mint a Fidesz–KDNP kormánya. Úgy véli, a mostani kormány bolsevista korszakot, proletárdiktatúrát idéz. Úgy véli, nekik kockás inget hordott a történelemtanár. Hozzátette, az övék nem, így megtanulták: minden 133 nap után eljön a 134. is.
Egyszer így minden árulás és gonosztett számonkéretik, ha nem ezen a Földön, akkor máshol
– közölte. Úgy folytatta, április 12-én vereséget szenvedtek, így ez jó alkalom, hogy összegezzék a tanulságokat.
Azt mondta, a Fidesz megalakulása óta küzdött a kommunista rendszerrel, illetve a helyükbe lépő liberálisokkal. Eltűnt az utolsó posztkommunista párt is értékelése is. Megszűnt az a helyzet, amivel ők az erkölcsileg magasabb helyzetet foglalják el. A győzelmi mámorban azonban nem vették észre, hogy nem tűntek el, csak ruhát, harcmodort váltottak. Elmondta: Németh Zsolt a parlament rangidős tagja.
Felnőtt egy generáció, akiknek már nem a kommunista időszak jelenti a viszonyítási pontot. A generációk közötti tapasztalatátadás azonban most megszakadni látszik. Ennek legfontosabb előidézője a kommunikációs technika gyors változása. Az internetet szerinte sokkal nehezebb jóra, mint rosszra használni.
Hozzátette: ha nem akarjuk, hogy utódainkban a sötétség erői uralkodjanak rajtunk, meg kell találni erre a választ. Azt mondta, nehéz idők jönnek. Politikai ellenfeleik ki fogják árusítani az országot. De mi ezt is túl fogjuk élni, újjá fogjuk építeni az országot. Szerinte ami a legnehezebb lesz, az az a mentális pusztítás, amit a brüsszeli bábok okozni fognak.
Mondandóját úgy zárta: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Orbán Viktort hatalmas tapssal fogadták a Fidesz tisztújító kongresszusán. A pártelnök beszéde elején egyértelmű üzenetet küldött a küldötteknek és támogatóinak:
Én nem adom fel, soha, soha, soha, soha nem adom fel!
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy bár egy politikai közösség életében a kongresszus általában ünnepnek számít, a mostani tanácskozás más jellegű.
"Ez most nem ünnep. Ez nem ünnepi, hanem munkakongresszus" – fogalmazott. A pártelnök szerint a küldöttek előtt több fontos feladat áll. Először értékelniük kell az áprilisi választásokon elszenvedett vereséget, amelyet egy külön dokumentumban is összefoglalnak. Emellett meg kell erősíteniük a Fidesz értékeit és szellemi alapjait, valamint el kell fogadniuk az erről szóló politikai nyilatkozatot.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy le kell vonni a választások szervezeti tanulságait, ezért módosítani kívánják a párt alapszabályát és átalakítják a vezetői struktúrát is. A kongresszus két politikai határozatot is elfogadhat, amelyek a Fidesz következő időszakra vonatkozó célkitűzéseit rögzítik.
A pártelnök emlékeztetett arra is, hogy a Fideszen belül már két hónapja zajlik a választási eredmények értékelése, ennek a folyamatnak pedig most lezárásához érkeztek.
Orbán Viktor beszédében ismertette azt a tízpontos dokumentumot, amely a Fidesz értékelése szerint az áprilisi választási vereség legfontosabb okait foglalja össze.
Orbán Viktor szerint a hazát másképpen kell szolgálni kormányon és másképpen ellenzékben. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesznek az új politikai helyzethez alkalmazkodva kell meghatároznia a feladatait. Mint fogalmazott, mivel már nincs kormányzati hatalom a kezükben, az emberek hangjának kell lenniük, és fel kell lépniük a szerintük hibás kormányzati döntésekkel szemben.
Meg kell akadályoznunk a hibás kormányzati döntéseket, és szerveznünk kell az ellenállást a kormány hiú nézeteivel és erőszakos hatalmi visszaéléseivel szemben
– mondta. Orbán Viktor szerint a Fidesznek közösséget kell szerveznie azok számára, akik továbbra is a nemzeti értékekben hisznek, és ki kell állnia azok mellett, akiket igazságtalanság ér. A pártelnök arról is beszélt, hogy a Fidesznek folyamatosan készen kell állnia a kormányzásra. Mint fogalmazott:
Készen kell állni arra az esetre, hogy a kormány befuccsol, és az embereknek elegük lesz belőlük. A jó ellenzék folyamatosan kormányképes állapotban van
Hozzátette: a pártnak a jövőben sem szabad elhanyagolnia európai kapcsolatrendszerét, hiszen a nemzetközi együttműködések továbbra is fontos szerepet játszanak a politikai munkában.
Közösséget kell adnunk azoknak, akik nem a liberális, hanem a nemzeti értékekben hisznek – jelentette ki a pártelnök. Kiemelte, hogy a jó ellenzék mindig kormányzóképes állapotban van. Azonban ma a Fidesz nem alkalmas arra, hogy sikeres ellenzéki párt legyen. A szervezeti rend kényszerzubbony, mintsem munkaruha. Ezért kell a Fidesz szervezetét újraszabni.
Orbán Viktor elmondta: a kamatstopot a jelenlegi kormány visszavonja. Brüsszel oda is adja nekik a pénzt. Úgy véli, a rossz személyi döntések árát a családok fogják megfizetni. Kármán András most pénzügyminiszter, de még ő tette ki az államtitkári pozícióból, mert második embernek is alkalmatlan volt, nem hogy elsőnek, mert mindig megszorításról és IMF-ről beszélt. Orbán Viktor azt is mondta, drukkol Kapitány Istvánnak, de mégoly szokatlan, hogy egy sikeres kereskedőt állítanak egy ország élére. Igaz, hogy valahol el kell kezdeni, de kockázatos ötlet a kormányfő szerint. Reményét fejezte ki, hogy nem rombolja szét Kapitány az árréstop, a rezsivédelem rendszerét, amivel milliókat védtek meg.
Azt is látja, hogy amit a Tisza művel, nem áll meg a minisztériumok falainál.
A tiszás szélsőségesek megbélyegeznek, listáznak, leckéztetnek mindenkit, akik az elmúlt 16 évben együttműködtek a kormánnyal. Bizonyítani nem tudnak, ezért rágalmaznak és sejtetnek.
Emlékeztetett: 2002 után több minisztere megfordult rendőrségi kihallgatáson. Ő már átesett vagyonvizsgálati kihallgatáson. Sokan azonban most élik át először ennek lélektanát. Mindenkit arra kért, hogy nyugodjon meg. Az utolsó kormány is törvénytisztelő kormány volt, ahogy a korábbi általa vezetett kormányok is.
Elmondta: mindenki megtudhatta, hogy a tiszás képviselők az elmúlt 16 évben meggazdagodhattak Magyarországon. Repkednek a BMW-k, a miniszter pedig Maseratival furikázik. Azt mondta, a kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal.
"Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit" – tette hozzá. Hozzátette, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja. Meddig tűri, hogy a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon.
Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje. Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia.
Orbán Viktor beszédében több személyi javaslatot is tett az átalakuló Fidesz-vezetésre. A pártelnök hangsúlyozta, hogy az új, kibővített elnökségben az európai kapcsolatoknak, a vidéknek és az önkormányzatoknak is erős képviseletet kell kapniuk.
Az európai patrióta erőkkel való kapcsolattartás érdekében azt javasolta, hogy az elnökségben külön összekötő képviselje a nemzetközi együttműködéseket, erre a feladatra pedig Gál Kingát ajánlotta.
A vidék képviseletének erősítéséről szólva Gyopáros Alpár szerepét emelte ki, míg a polgári és politikai közép megerősítésének fontosságáról beszélve alelnöknek javasolta Bóka Jánost.
Orbán Viktor szerint az önkormányzatoknak, különösen a megyei jogú városoknak is hangsúlyos szerepet kell kapniuk a párt vezetésében. Ennek jegyében alelnöknek javasolta Krejcsi Bálintot.
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