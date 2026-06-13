Orbán Viktor: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal!

Jelenleg is tart a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban. Az eseményen Orbán Viktor is felszólalt. Beszédében kiemelte: a tiszás szélsőségesek megbélyegeznek, listáznak, leckéztetnek mindenkit, akik az elmúlt 16 évben együttműködtek a kormánnyal. Bizonyítani nem tudnak, ezért rágalmaznak és sejtetnek. Úgy fogalmazott: a Tisza-kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal.

Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit

– emelte ki, hozzátéve: őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja.