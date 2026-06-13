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Orbán Viktor: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fidesz Kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 13:20
Tisza PártOrbán Viktor
Kemény szavakkal üzent Magyar Péternek Orbán Viktor a Fidesz-kongresszusról.

Jelenleg is tart a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban. Az eseményen Orbán Viktor is felszólalt. Beszédében kiemelte: a tiszás szélsőségesek megbélyegeznek, listáznak, leckéztetnek mindenkit, akik az elmúlt 16 évben együttműködtek a kormánnyal. Bizonyítani nem tudnak, ezért rágalmaznak és sejtetnek. Úgy fogalmazott: a Tisza-kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal. 

Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit 

– emelte ki, hozzátéve: őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja. 

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