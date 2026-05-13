Orbán Viktor bejelentette: Elkészült a leltár

"Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Ezt mondta el Orbán Viktor

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő kormány pedig elkészítette a leltárt. Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban. A munkaalapú gazdaság-politikának köszönhetően egymillióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt. Az egygyerekes családok havi húszezer, a kétgyermekesek havi nyolcvanezer, a háromgyermekesek havi százkilencvennyolcezer forint adókedvezményt kapnak A három-és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a negyven év alatti kétgyermekes anyák sem fizetnek SZJA-t. A huszonöt év alatti fiatalok adómentesek.

- mondta el Orbán Viktor, hozzátéve, az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár.

Akinek nincs otthona, otthon teremtésre fix 3 százalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthon teremtésre

– emelte ki Orbán Viktor, aki ezután azt is elmondta, Magyarországon rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a tárfőért is.

Van 13. havi nyugdíj, és bevezettük a 14. havit is

– tette hozzá.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy 4,5-ször magasabb a minimálbér, és 4-szeresére nőtt az átlagkereset 2010-hez képest. Arról is beszélt, hogy az orvosok átlagkeresete 2 millió forint, a tanároké megközelíti az 1 millió forintot.

Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket

– jelentette ki.

Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száztonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emeltük. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák!

- zárta a mondandóját.