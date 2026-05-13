KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor bejelentette: Elkészült a leltár

magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 13:05 / FRISSÍTÉS: 2026. május 13. 13:10
orbán viktorkormány
A közösségi oldalán megosztott videóban tett bejelentést.
Bors
A szerző cikkei

"Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Megtette a bejelentést Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda / MIniszterelnöki Kabinetiroda

Ezt mondta el Orbán Viktor

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő kormány pedig elkészítette a leltárt. Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban. A munkaalapú gazdaság-politikának köszönhetően egymillióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt. Az egygyerekes családok havi húszezer, a kétgyermekesek havi nyolcvanezer, a háromgyermekesek havi százkilencvennyolcezer forint adókedvezményt kapnak A három-és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a negyven év alatti kétgyermekes anyák sem fizetnek SZJA-t. A huszonöt év alatti fiatalok adómentesek.

- mondta el Orbán Viktor, hozzátéve, az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár. 

Akinek nincs otthona, otthon teremtésre fix 3 százalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthon teremtésre

 – emelte ki Orbán Viktor, aki ezután azt is elmondta, Magyarországon rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a tárfőért is. 

Van 13. havi nyugdíj, és bevezettük a 14. havit is

 – tette hozzá.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy 4,5-ször magasabb a minimálbér, és 4-szeresére nőtt az átlagkereset 2010-hez képest. Arról is beszélt, hogy az orvosok átlagkeresete 2 millió forint, a tanároké megközelíti az 1 millió forintot. 

Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket

 – jelentette ki.

Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száztonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emeltük. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák!

- zárta a mondandóját.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu