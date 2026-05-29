Orbán Viktor: Együttérzünk a Romániát ért dróntámadás sérültjeivel

Mint az MTI megírta, robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek - közölte az Agerpres hírügynökség.