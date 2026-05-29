Orbán Viktor: Együttérzünk a Romániát ért dróntámadás sérültjeivel

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy együttérez a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel.
Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!
- fogalmazott bejegyzésében.
Mint az MTI megírta, robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek - közölte az Agerpres hírügynökség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.