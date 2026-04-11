Ettől a képtől biztosan megdöbbensz! Ez lenne a tiszás szeretetország? Tiszás vandálok gyújtották fel Radics Béla plakátját

Radics Béla a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjének közösségi médiában megosztott posztja nemcsak egy incidensről szól, hanem arról a politikai közhangulatról, amelyben a kampány során a tiszások egyre inkább a gyűlölet nyelvén szólalnak meg. Valóban ez a „kép, ami többet mond minden szónál”. A Tisza Párt által képviselt értékrendet mutatja meg. Az anarchia, a káosz és a pusztítás "értékrendjét", amiben nemhogy nem jelenik meg a „szeretetország” hazug módon hangoztatott szlogenje, hanem annak éppen az ellenkezője látható. Ez a közösség bosszúban, árulásban és hazugságban hisz – írja a Metropol.

Szeretetország? Radics Béla plakátját felgyújtják a tiszások / Forrás: Facebook

Radics Béla ettől még nem adja fel

Az amit csinálnak nemcsak törvénysértő, hanem egy „árulásra és hazugságra épülő” politikai közeg képviselőit látjuk. Erre utal Radics Béla is:

Egy kép, ami többet mond minden szónál. Nem hiszem, hogy ez lenne az az “emberséges” Magyarország meg “szeretetország” amiben bárki szívesen élne. A párt, amely árulásra és hazugságra épül, ilyen gyűlöletet képes az utcára vinni. Ebben a nehéz időkkel terhelt világban ez az utolsó, amire ennek az országnak szüksége van. Vasárnap este, amikor már megvannak az eredmények, ez is eszembe fog jutni a boldog koccintás pillanatában! 🥂🧡

Ezért érdemes elmenni szavazni. Mert van választásod. Nem szabad hagyni, hogy a hazugság, az árulás és a gyűlölet üljön tort az igazság, a rend és valódi szeretet fölött.