Tiszás házelnök a balhézó Magyar Péternek: a választók nem erre adtak felhatalmazást

Az új kormány megalakulása óta ez volt az első Azonnali kérdések órája a Parlamentben. Tény: jó ideig fognak még erről beszélni az emberek. Mint azt a Ripost megírta: Magyar Péter olyan stílusban kommunikált az Országgyűlésben, ami nagyon sok embernél – vélhetően még a saját párttársainál is – kiverte a biztosítékot.
Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök, bár többször is bátortalanul próbálta fegyelmezni az új kormányfőt, Magyar Péter tudomást sem vett róla.
A mai ülés egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a miniszterelnök már annyira nem tudta visszafogni indulatait, hogy felpattant a helyéről, és odament Gulyás Gergelyhez vitázni.
Az ülést vezető Forsthoffer ekkor már kétségbeesetten próbálta lecsillapítani a saját főnökét, még az is kiszaladt a száján, hogy
Próbáljuk meg a ház méltóságát megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást a magyar emberek...
Azt nem tudni, hogy Magyar Péter mit szólt a kemény kritikához, de a színfalak mögött feltételezhetően nem dicsérte meg az általa házelnöknek jelölt Forsthoffer Ágnest.
Talán azért azt is érdemes megjegyezni, hogy a 2010-es Orbán-kormányok alatt és óta soha nem volt ilyenre precedens. Kövér László házelnök méltóságteljesen tudta vezetni az üléseket, és Orbán Viktor a legképtelenebb hazugságokra is higgadtan reagált.
Magyar Péter még csak közel három hete miniszterelnök, de ideje lenne elgondolkodnia azon, hogy így képzeli-e el a következő közel négy évet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.