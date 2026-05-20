Gulyás Gergely: a Fidesz az ukrán gabonatermékek behozatalának tilalmára tesz javaslatot

A politikus kifejtette: "a Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai", a kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását. A Fidesz-frakció ezért szerdán az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát - közölte.
Azt mondta: ez május 13-ig így volt, azóta a kormány rendeletet hozhatott volna erről, de mindeddig késlekedett, ezért az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.
Úgy fogalmazott, "ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ezt ránk". Akkor teljes egyetértés volt Magyarországon abban, hogy ezt nem szabad megengedni, a jó minőségű magyar termékeket védeni kell - jelentette ki.
Gulyás Gergely kiemelte: ennek érdekében a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az Országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék.
