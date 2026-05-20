Szívszorító bejelentés, Diogo Jota is bekerült a portugál vb-keretbe

Kedd délután újabb futballnagyhatalom hirdette ki keretét a június 11-én kezdődő 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Portugália keretében természetesen ott szerepel a rekordot jelentő hatodik vb-jére készülő Cristiano Ronaldo, ám a kerethirdetés legfontosabb pillanata mégsem hozzá kötődött. Egy szívszorító gesztus keretében Diogo Jota neve is helyet kapott a válogatottban.
Roberto Martínez szövetségi kapitány érzelmekkel teli kerethirdetést tartott: már a sajtótájékoztató elején közölte, hogy 27 plusz 1 futballistát fog megnevezni. A plusz egy játékos pedig a tavaly júliusban tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota volt.
Diogo az erőnk és az örömünk. Az elvesztése feldolgozhatatlan fájdalom, de másnap mindannyian megfogadtuk: az ő álmáért és az általa mutatott példáért fogunk harcolni. Az ő szelleme lesz a mi huszonnyolcadik játékosunk
– fogalmazott a portugál válogatott szövetségi kapitánya.
A mindössze 28 évesen elhunyt liverpooli támadó szinte biztos résztvevője lett volna a Mexikó-USA-Kanada közös rendezésű világbajnokságnak.
A sors kegyetlensége, hogy a 2022-es katari tornáról vádlisérülés miatt lemaradt, így az idei lehetett volna az első alkalom, hogy a legrangosabb porondon képviseli hazáját.
Diogo Jota 2019-ben mutatkozott be a portugál válogatottban, amelyben 49 mérkőzésen 14 gólt szerzett. A jelenlegi keretből csupán Cristiano Ronaldo és Bruno Fernandes volt eredményesebb nála a nemzeti csapat mezében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.