Most jött: II. világháborús betonromboló gránátot találtak a XI. kerületben

Feltételezett második világháborús robbanótest került elő a főváros XI. kerületében, a Ménesi úton, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség az utat mintegy száz méter hosszban kiürítette és lezárta - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel.

A rendőrök lezárták a környéket / Fotó: Zalai hírlap

A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanóeszköz egy ingatlan alapozási munkái közben került elő, a Ménesi út 85/B szám alatt.

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a főváros XI. kerületében, a Ménesi úton talált betonromboló gránátot.

Az eszközt a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a korlátozást már feloldotta.