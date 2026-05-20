Azt hitte a fiatal férfi, csak az influenza: az orvosok szerint most már soha többé nem fog tudni járni

A dél-afrikai Centurionban élő Tinus Greyling és felesége, Megan egy esküvőt követően kezdtek súlyos, az influenzáéhoz hasonló tüneteket tapasztalni, még 2025 júliusában. Az orvos akkor szimplán influenzát állapított meg, ám amikor a panaszai két héttel később sem enyhültek, és továbbra is izomfájdalmak kínozták, a 35 éves férfi felkeresett egy másik szakembert is. Ekkor antibiotikumot írtak fel neki, azonban alig pár órával később iszonyatos fájdalom hasított a csípőjébe, így kórházba került. Elmondása szerint ekkor érezte, ahogy lassanként elszáll a lábából az erő, majd 15 percen belül Tinus részlegesen lebénult.

Az influenzát követően lebénult a férfi / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az influenzát követően lebénult a fiatal férfi - ritka betegség okozta mindezt

Több különböző vizsgálat és idegtépő várakozás után a szoftvermérnöknél transzverzális mielitiszt diagnosztizáltak, egy neurológiai rendellenességet, amely a gerincvelő, valamint az idegek gyulladását okozza, és bénuláshoz vezethet. Az állapot tünetei közé tartozik a karok és lábak gyengesége, a derékfájás, valamint a bél- és hólyagműködési zavarok. Autoimmun betegség, amelyet vírusos vagy bakteriális fertőzés, valamint rák is okozhat, bár időnként az ok nem ismert.

Tinus esetében az orvosi jelentés a kezdeti influenzát nevezte meg az állapotát kiváltó legvalószínűbb okként.

Elkaptam az influenza A vírust, és autoimmun reakcióm volt, mert a testem azt hitte, meg kell küzdenie ellene. A gerincem ezután megdagadt, és összenyomta a csigolyáimat

- magyarázta el a férfi, hozzátéve, a kapott diagnózis teljes sokkot jelentett.

Az orvosok azt is közölték Tinusszal, hogy az állapota gyógyíthatatlan, és jelenleg még mindig nem lehet tudni, képes lesz-e még valaha járni. A diagnózis felállítása után a férfi három hónapig kórházban maradt, ahol nagy dózisú szteroidokkal, immunterápiával és plazma infúziókkal kezelték, valamint hat hetet töltött egy rehabilitációs kórházban fizioterápiás és foglalkozásterápiás kezeléseken, melynek során újra meg kellett tanulnia öltözködni, fogat mosni és a kerekesszékkel közlekedni. A helyzete jelenleg ugyan még bizonytalan, ennek ellenére Tinus igyekszik optimista maradni.

Továbbra is tudom használni a karjaimat és a kezeimet. Igen, nem tudok járni, de még élek

- jelentette ki a férfi, mialatt a felesége továbbra is értetlenül áll azelőtt, hova vezetett egy szimpla influenza - az a betegség, amelyet ő is elkapott, ám később teljesen meggyógyult.