Most mi jövünk: a választáson védjük meg hazánkat a Tiszától!

Az ártó fellegek régóta gyülekeznek csodálatos hazánk felett. Zelenszkij olajblokád alá vont bennünket, halálos fenyegetéseket kaptunk, robbantási kísérlet is volt, és még hosszan lehetne folytatni a sort. De ami a legrosszabb, hogy van egy párt, ami összejátszik az ellenségünkkel. Egy párt, ami egyszer csak a semmiből számottevő tényező lett. A pártvezér Magyar Péter árulással, bosszúvággyal és gyűlölettel építette fel közösségét, és egyre bizonyosabbá vált, majd le is buktak azzal, hogy hazudnak a magyaroknak. Valójában azért jöttek, hogy a magyarok pénzét elvegyék. Brüsszel-Kijev tengelyt szolgálják azért, hogy a magyar jövőt az ukránoknak játsszák át. Rengeteg áskálódó szövetségest gyűjtenek, erőszakot, vért kívánó embert. „Kinyírunk titeket!” – üvöltötte péntek este egy tiszás zenész a megvezetett fiatal tömeg előtt. De a sötétség mindig véget ér egyszer, és beárad a fény. A gonosz soha nem győzhet a jó felett. Eljött a választás, azaz az igazság pillanata. Ehhez viszont Te is kellesz!

Söpörjük el a választáson az ukránpárti Tiszát!

A nyugati titkosszolgálatok szinte már haza járnak Magyarországra. Pénzt, informatikai segítséget, vagyoni juttatást, egyszóval mindent adnak az ukránok a Tiszának azért, hogy ukránpárti kormány jöjjön létre. Az ukránok szekerét tolják, ukránpárti kormányt akarnak és el akarják vinni a pénzünket Ukrajnába! Ez az igazság!

A magyar emberek azonban pontosan látják, mi zajlik. Itt az idő, hogy világos üzenetet küldjünk: Magyarország nem kér a hazaárulókból! Nem engedjük, hogy külső érdekek, hangos aktivisták vagy politikai kalandorok diktáljanak.

A tét óriási: béke vagy bizonytalanság, stabilitás vagy káosz.

Az Orbán Viktor vezette erő az elmúlt években bizonyította, hogy képes megvédeni az országot: gazdaságilag, politikailag és kulturálisan egyaránt. Most rajtunk a sor! Mutassuk meg a világnak, hogy mi a jó erő mellett állunk! Most mindenki ránk figyel. Mutassuk meg a világnak, hogy hol lakik a magyarok Istene!

Jól állunk, mert magas a részvételi arány. Eddig mindig a Fidesznek kedvezett a magas részvétel, a jobboldal most is a legjobb aktivitálta magát, a választás napján!