Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért fontos, hogy minél több ember menjen el ma szavazni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 11:33
Nem véletlenül ennyire magas a részvételi arány. A magyarok tudják, hogy a választás tétje óriási, hiszen most van lehetőség arra, hogy a hazánkat megtartsuk a béke, a biztonság és a józanság mentsvárának. Aktív a jobboldal. Most mi jövünk!

A Fidesz kormányzás 16 év alatt akkor érte el a legjobb eredményt, amikor a legmagasabb volt a részvételi arány. Az idei választások akár történelmi rekordot is dönthetnek, a magyarok pedig hosszú évekre meghatárzhatják az ország sorsát.

Választás 2026 Átjelentkezők szavazása Szavazásra várakozók állnak sorban
Kígyóznak a sorok az idei választáson Fotó: Kovács Attila / MTI/Kovács Attila

Magyarország most választ; brüsszeli bábkormány, vagy szuverén patrióta kormány?

A Fidesz kormányzása kiállt a brüsszeli politika ellen, megvédte Magyarországot a migrációs hullámtól, az idestova ötödik éve tartó háborútól. Orbán Viktor miniszterelök ma az egyetlen európai vezető, akinek a világ nagyhatalmaival (Egyesült Államok, Oroszország, Kína) erős kapcsolata van. Magyarországot most az egész világ figyeli.

Az elmúlt hónapokban a Tisza Párt az indulatkeltéssel és a választók hergelésével mérgezte a közéletet. Ez a fajta indulat csúcsosodott ki az április 10-i rendezvényen, ahol a plakátrongálások, gyújtogatások, ordenáré kiabálások mellett a fellépők is trágár stíluban, vagy épp a nadrágjukat letolva gyalázták a kormányt. 

Ezt a fajta indulatot egy olyan párt indította el, melynek képviselői az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben némán hallgatnak a fontos napirendi kérdésekről, sokszor be sem járnak, megszavaznak Magyarország számára hátrányos javaslatokat, vagy pedig tartózkodnak. Belegondolni is szörnyű, mihez kezdenének, ha a kormányrúd hozzájuk kerülne.

A részvételi arány már a korai órákban is megugrott; reggel 9-ig a választásra jogosultak 16,89 százaléka szavazott, ez ismét rekord, az eddigi a 2018-as 13,17 % volt. Ahogy Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezetője is kiemelte, a Fidesz a leggyengébb részvételi aránynál érte el a leggyengébb eredményt (2014-ben), a magas részvételi arány mindig a Fidesznek kedvezett. Ez azt jelenti, hogy a magyarok többsége a békepárti, patrióta, szuverén kormányzást támogatja.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
