Tiszás drogbotrány: újabb fotó bizonyítja, hogy Magyar Péter hazudott

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 11:48
Bizonyítékok támasztják alá, hogy a Tisza Párt elnöke nem mondott igazat a drogbulival kapcsolatban.
Újabb poszttal és egyben bizonyítékkal jelentkezett a Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport. Ebben a bejegyzésben Magyar Péter azon állítását cáfolja, miszerint a Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy nem ismeri azt az embert, akinek a lakásán volt az ominózus drogbuli 2024 nyarán - írja a Ripost.

Magyar Péter
Vogel Evelin és Magyar Péter egy másik férfi és egy vörös hajú ukrán nő kíséretében dörömböltek a koronatanú ajtaján hajnali ötkor

Az éjjel, soha nem érhet véget! Ennyit arról hogy nem ismerte Péter azt az embert akinél az éjszakát töltötte. A kép még a "tányérra húzott kokain" előtt készült, a Lockban a buli során. Maradjunk annyiban az este nagy részében együtt voltak, és jól ismerik egymást. Tik tak!

- írták a fotóhoz, ami Magyar Pétert és drogbulinak helyszínt biztosító lakás tulajdonosát mutatja.

Csütörtökön reggel már jelentkezett a Vissza a mederbe nevű csoport egy videós bejegyzéssel. A közzétett felvételen feltehetően az a férfi hallható és látható, aki a körúti drogbulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa. Ő elmondta, hogy ott volt Magyar Péterékkel azon a szórakozóhelyen, ahol a drog buli előtt ünnepeltek. Ott közös fotó is készült. A férfi azonban a többiekhez képest előbb elment haza, de két órával később, hajnali ötkor 4 ember dörömbölt az ajtaján. Vogel Evelin, Magyar Péter, egy másik férfi és egy vörös hajú ukrán nő. 

Bementek a lakásba, ahol "történt, ami történt", erről részleteket nem árult el a tanú, azt viszont elmondta, hogy Magyar Péterék bekéredzkedtek a szobába, ahova egy tányéron magukkal vitték a Kólát (szleng kifejezés a kokainra - a szerk.) is. 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu