Orbán Balázs: "Most mi jövünk!"

Orbán Balázs: "Most mi jövünk!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:54
orbán balázsVálasztás 2026
A számok nem hazudnak. A magas részvételi arány a nemzeti kormányt segíti.

"A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett, és most is úgy van, hogy a tiszások nagyon aktívak voltak az egész kampányban, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Most mi jövünk!" - üzente közösségi oldalán Orbán Balázs. És valóban: mind a 7 órai, mind a 9 órai részvétei adatok rekordnagyságú voksolóról tanúskodnak. 

Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni"

Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu