Orbán Balázs: "Most mi jövünk!"

"A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett, és most is úgy van, hogy a tiszások nagyon aktívak voltak az egész kampányban, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Most mi jövünk!" - üzente közösségi oldalán Orbán Balázs. És valóban: mind a 7 órai, mind a 9 órai részvétei adatok rekordnagyságú voksolóról tanúskodnak.

Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni" Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök.