Molnár Anikó húsvétja: „Idén először nem volt sonka az asztalon”

Molnár Anikó nehéz időszakon megy keresztül. Tulajdonképpen már 2025 elején is pechszériáról számolt be, a sors pedig azóta sem könnyített terhein. Mint mondja, már meg sem lepődik az újabb nehézségeken, és újfajta bölcsességgel szemléli a történéseket. Például azt, hogy éppen húsvét előtt romlott el a kocsija…

Molnár Anikó a nehézségek ellenére is képes mosolyogni: úgy érzi, egyedül van a világ ellen, de derekasan bírja a feladatokat (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Idén először nem volt sonka az asztalon”

A Bors felkereste Molnár Anikót, hogy megtudjuk, hogyan telt a húsvétja, meglocsolták-e, hogy el ne hervadjon…

„Áh!” – sóhajtott nevetve az egykori reality sztár. „Húsvét előtti napon tönkrement az autóm, nem tudtam semmit intézni… De a bátyám meglátogatott Svédországból a két gyermekével, jó volt velük tölteni ezeket a napokat. De ők sem locsoltak meg, náluk ez nem igazán szokás.”

Mások sem jöttek meglocsolni, és idén először nem volt sonka az asztalon, ráadásul az autó miatt én sem tudtam menni sehová.

„Szóval minden is összejött. De valamiért most nagyon higgadtan tudom kezelni ezeket, nyugodtan fogadom a dolgokat, és hiszem, hogy minden okkal történik. Talán a kocsi is azért romlott el, hogy rájöjjek, most ideje lassítani. Különben arra is gondoltam, hogy szerencsére vannak nagyon jó barátaim, akik el tudnak furikázni, ha kell” − vélekedett Anikó, akinek már a tavalyi éve sem indult fényesen.

Az egykori valóságshow szereplő úgy érzi, bölcsebb lett az elő gördített akadályok leküzdése után (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Molnár Anikót megerősítették a tragédiák

„Bölcsebb lettem ebben az évben, annak ellenére hogy borzasztó nehézségeket sújt rám az élet. De jó emberek vannak körülöttem, s bár egyedül vagyok a világban a problémákkal, de jól kezelem. Azt már nem mondom, hogy ennél rosszabb nem jöhet. Annak idején a párkapcsolatok után is hittem, hogy ennél hülyébb nem jöhet, aztán mindig jött” – nevetett beletörődve Molnár Anikó párkapcsolatára, vagyis annak hiányára utalva, ugyanakkor elismerve, hogy egyre erősebben néz szembe a nehézségekkel, míg a barátok és persze népes OnlyFans-követő bázisa támogatja azért őt.