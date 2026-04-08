Marics Peti is megszólalt T. Danny drogfüggőségéről: "Nehéz nem belekerülni egy ilyen körforgásba"

T. Danny orra, a maszkjával kapcsolatos rejtély és drogfüggősége miatt is jó ideje aggódtak már a rajongók, gyakorlatilag véget nem érő találgatások sora vette kezdetét azóta, hogy ikonikussá vált maskarájában először megjelent a nyilvánosság előtt. Mindezeknek most véget vetett a rapper, hiszen a Creator TV dokumentumfilmjében ő maga meséli a történetét és az átélt borzalmakat, amelyekkel kapcsolatban rengeteg, hozzá közel álló rokon és barát is megszólalt.
A dokusorozat középpontjában az az életszakasz áll, amikor az énekes botrányból botrányba keveredett. Látványos fogyás, szakítás, drogfogyasztás és vállalhatatlan viselkedés is témát adott nyilvánosságnak, aggodalmat pedig a rajongóknak. T. Danny koncertjein is már csak árnyéka volt önmagának, amit követői előtt nem tudott titkolni. Egy idő után szembetűnő volt, hogy nagyon nagy a baj.
A dokumentumfilmben nem csak saját nézőpontjából ismerhetjük meg a zűrös időszak minden részletét, hanem közeli hozzátartozók, barátok és zenésztársak is kendőzetlen őszinteséggel mesélik el, hogyan festett mindezt a színfalak mögött. KKevin például szoros barátságot ápol Telegdy Dániellel, saját bevallása szerint borzalmas volt végignézni a lejtőt, amin Dani elindult és azt is, ahová egy idő után eljutott. Marics Peti pedig elárulta: a zenész szakmának sok olyan hátulütője van, amibe a közönség nem lát bele.
Esélytelen ebben a szakmában, hogy ne fuss bele bulikba. Vannak olyan bulik is, amik jobban elvadulnak a kelleténél, vagy tovább tartanak a kelleténél. Nehéz nem belekerülni egy ilyen körforgásba.
- fejtette ki Marics Peti, a ValMar énekese, aki pontosan tudja, hogy egy-egy koncert után milyen nehéz kontroll alatt tartani a szórakozást, hiszen a színpadon töltött idő alatt tömegek hevernek a lábaik előtt, szó szerint. Nem kérdés, hogy T. Danny egy nehezebb időszak után csúszott bele abba a függőségbe, amelyből szinte már lehetetlen volt kimásznia.
Én magam vagyok a garancia, hogy nem esem vissza. Már régen túl vagyok ezen az időszakon, csak most jött el az ideje, hogy elmeséljem.
- vallotta nemrég a Borsnak.
Bár az nem derült ki, hogy az énekes pontosan mikor szabadulhat meg végleg régóta viselt maszkjától, az azonban bizonyos, hogy már a gyógyulás útján jár és őszinteségével sokaknak példát mutat azzal, hogy megmutatja sebezhetőségét, illetve azt, hogy elismeri: tényleg elbukott. A gyógyulás hosszú és rögös útjáról készült kétrészes dokufilm második epizódját kedden este 20 órától láthatják majd a nézőt a Crator Tv-n.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
