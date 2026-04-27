Pál Feri kíméletlen őszinteséggel árulja el, miért nem tudunk nemet mondani

Sztárpszichológusok, tabudöntő témák és önismereti felismerések – ezért megy most mindenki a Városligetbe! Egy friss kutatás szerint azok, akik rendszeresen időt töltenek a zöldben, látványosan jobb mentális állapotban vannak. A Liget pedig mára Budapest első számú „lelki menedékévé” vált: több mint 14 millió látogató, visszatérő tömegek, és egyértelmű üzenet – szükségünk van rá. Egy napra most teljesen új szerepet kap a Városliget: nem csak pihenőhely lesz, hanem a mentális egészség központja. Pál Feri is előadást tart május 18-án a Magyar Zene Házában.

Már nemcsak sétálgatni járunk a Ligetbe: a hely afféle "lelki menedékké" is vált. Pál Feri a Magyar Zene Házában arról beszél majd, miért nem tudunk nemet mondani, amikor kellene Fotó: Mohai Balázs/Liget Budapest

Május 18-án érkezik Mental Liget Fórum, ahol nem finomkodnak. Több mint 40 előadó, több mint 20 program és olyan témák, amikről általában inkább hallgatunk. A helyszín sem akármilyen: az ikonikus Magyar Zene Háza ad otthont az eseménynek, ahol már önmagában a környezet is képes kizökkenteni a pörgésből.

A Magyar Zene Háza olyan, mintha elbújnánk az erdő mélyén

Pál Feri atyától megtudjuk a tutit

Egy napra szó szerint a lélek fővárosává válik a Városliget – és most már az is kiderült, miért nem tudunk betelni vele! Egy friss kutatás szerint ugyanis akik rendszeresen kijárnak a Ligetbe, érezhetően jobban vannak lelkileg. Igen, ennyire egyszerű! A zöld környezet, a séta, a közös programok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak legyünk a hétköznapok darálójában. Az Inspira Research kutatási eredményeire építve a Városliget Zrt., a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zene Háza idén is megrendezi a Mental Liget Fórumot, a munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát, aminek egyik legnagyobb húzóneve Pál Feri lesz, aki kíméletlen őszinteséggel beszél arról, miért nem tudunk határokat húzni, miért mondunk túl sokszor igent, amikor nemet kellene. A kommunikációs fronton Batiz András hozza el a saját történeteit: hogyan jut el valaki a folyamatos megfelelési kényszertől akár a pánikig – és van-e visszaút?

Manipuláció, játszmák, mérgező helyzetek

Ha volt már olyan érzésed, hogy valaki „megcsavarta” a valóságot körülötted, akkor Sziklay Bence előadásán garantáltan magadra ismersz. A gázlángozástól a bűntudatkeltésig konkrét példákon mutatják meg, hogyan működnek ezek a helyzetek a munkahelyen és a magánéletben. Az egyik legizgalmasabb blokkban Szondy Máté és Kiss Gergely feszegetik a határokat: vajon a mesterséges intelligencia képes lehet valódi empátiára, vagy csak jól utánoz minket? Trunk Tamás, Horváth Dorka és Varga Eszter arról beszél, miért sértődik meg valaki egy esti üzeneten, míg más észre sem veszi azt – garantáltan lesznek felismerések. Harcsa Veronika arról mesél majd, hogyan lehet a zene egyszerre kapaszkodó, feszültséglevezető vagy akár menekülés is. Az előadásokon felül pedig lesznek interaktív workshopok, kerekasztal-beszélgetések, sőt négyszemközt is konzultálhatsz pszichológussal.

Reprezentatív felmérés: a Liget lett a menekülőút Az Inspira Research Kft. által készített, reprezentatív felmérés megerősíti, hogy a megújult Városliget mára Budapest leglátogatottabb és legfontosabb zöldterületévé vált. Az elemzés rávilágít arra, hogy a budapestiek körében a Városliget a főváros leglátogatottabb parkja, és a válaszadók rendszeresen térnek vissza ide kikapcsolódni. A parkba látogatók számára kiemelt helyen szerepel a kikapcsolódás, a séta, a sportolás és a családi programok – vagyis mindazok a tevékenységek, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a mentális jólléthez. A Városliget komplex kínálata – a zöldfelületek, a kulturális intézmények és a közösségi terek együttese – a válaszadók szerint meghatározó módon hozzájárul a testi és lelki feltöltődéshez, így a park mára a mentális rekreáció és egészségmegőrzés első számú forrásaként ismert.

A nagy kérdés már nem az, hogy fontos-e a mentális egészség, hanem az, hogy te mikor foglalkoztál vele utoljára komolyan. A Mental Liget Fórum május 18-án minden eddiginél átfogóbb módon közelíti meg a munkahelyi mentális egészség kérdését.


